Bordi i Transparencës rrit çmimet tavan të karburanteve: nafta +4 lekë, benzina +5 lekë
Bordi i Transparencës vendosi në mbledhjen e së shtunës, më 25 prill, rritjen e çmimeve tavan për karburantet. Sipas vendimit, çmimi i naftës u rrit me 4 lekë, ndërsa ai i benzinës me 5 lekë krahasuar me nivelin e vendosur në mbledhjen e mëparshme.
Sipas TV Klan, çmimet e reja tavan përcaktohen kështu: çmimi i shitjes me pakicë për nënproduktin gazoil, standardi SSH EN 590, nuk duhet të jetë më shumë se 206 lekë/litër, ndërsa çmimi i shitjes me shumicë nuk duhet të tejkalojë 194 lekë/litër. Për nënproduktin benzinë (standard SSH EN) tavanet janë 181 lekë/litër me pakicë dhe 169 lekë/litër me shumicë.
Çmimet e reja hyjnë në fuqi sot në orën 14:00 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e radhës së Bordit, që mund t’i rishikojë sipas lëvizjeve të tregut. Bordi ka kërkuar zbatimin e menjëhershëm të vendimit nga të gjithë operatorët e shitjes me pakicë dhe shumicë dhe ka paralajmëruar masa administrative, përfshirë pezullimin e aktivitetit, në rast shkeljesh.
Sqarimi i Bordit referon Aktin Normativ nr. 1, datë 3.4.2026, sipas të cilit nëse çmimi i gazoilit kalon 220 lekë/litër ose ai i benzinës 200 lekë/litër, aplikohen akciza në nivelin 80%. Duke qenë se çmimet aktuale janë nën këto pragje, do të vazhdojë zbatimi i akcizës në masën 100%, raporton TV Klan.
