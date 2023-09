Braçe: Nga 1 tetori pensionet do të rriten me 8.6%, në dhjetor do të marrin edhe bonus

“Që nga data 1 tetor e gjithë masa e pensionistëve në Shqipëri do të marrë rritje të pensioneve me 8.6% që mbulon plotësisht normën e rritur të inflacionit për pensionistët. Për pak ditë, kjo do të jetë efektive dhe do të sjellë për 3 muaj në vijim në buxhetet e pensionistëve 3.2 miliardë plus, kjo rritje për vitin e ardhshëm do të transferojë te pensionistët 12. 1 miliardë lekë. Kjo është fatura e plotë. Ndërkohë që nga dhjetori i vitit që shkoi deri më 1 tetor janë 11.7 miliardë lekë që janë transferuar në buxhetet e pensionistëve. Kësaj shume do t’i shtohet edhe bonusi i pensioneve që është për t’u paguar në dhjetor”.