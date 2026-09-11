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NHL

Braeden Bowman nënshkruan kontratë 6-vjeçare me Vegas Golden Knights

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Braeden Bowman nënshkroi një kontratë gjashtëvjeçare me Vegas Golden Knights, me vlerë totale 20.4 milionë dollarë. Marrëveshja ka një mesatare vjetore prej 3.4 milionë dollarësh dhe do të nisë me sezonin 2027-28. 23-vjeçari hyn në këtë sezon si i fundit i kontratës dyvjeçare të hyrjes që kishte nënshkruar më 2 mars 2025 dhe pas këtij sezoni do të kishte pasur mundësinë të bëhej agjent i kufizuar.

Sipas nhl, si një agjent i lirë i pa-draftuar, Bowman regjistroi 26 pikë si rookie sezonin e kaluar — 8 gola dhe 18 asistime në 54 ndeshje — me mesatare kohe në akull 14:08. Ai shtoi edhe katër pikë në lojën me shumicë (dy gola) dhe luajti një ndeshje në Play-Off për Golden Knights.

Vegasi u mposht nga Carolina Hurricanes në finalen e Kupës Stanley pas gjashtë ndeshjesh. Skuadra hap sezonin e rregullt më 29 shtator kundër Chicago Blackhawks, siç raporton nhl.

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