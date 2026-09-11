☀️
Tiranë 20°C · Kthjellët 11 September 2026
S&P 500 7,592 ▼0.58%
DOW 52,064 ▼0.6%
NASDAQ 26,082 ▼0.65%
NAFTA 103.80 ▲1.29%
ARI 4,359 ▼1.09%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1634 EUR/GBP 0.8587 EUR/CHF 0.9419 EUR/ALL 92.0706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3416 EUR/TRY 56.4313 EUR/JPY 178.70 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1634 EUR/GBP 0.8587 EUR/CHF 0.9419 EUR/ALL 92.0706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3416 EUR/TRY 56.4313 EUR/JPY 178.70 EUR/CAD 1.6050
₿ CRYPTO
BTC $76,711 ▼ -1.84% ETH $2,441 ▼ -0.8% XRP $1.3362 ▼ -3.89% SOL $99.0700 ▼ -2.4%
S&P 500 7,592 ▼0.58 % DOW 52,064 ▼0.6 % NASDAQ 26,082 ▼0.65 % NAFTA 103.80 ▲1.29 % ARI 4,359 ▼1.09 % S&P 500 7,592 ▼0.58 % DOW 52,064 ▼0.6 % NASDAQ 26,082 ▼0.65 % NAFTA 103.80 ▲1.29 % ARI 4,359 ▼1.09 %
EUR/USD 1.1634 EUR/GBP 0.8587 EUR/CHF 0.9419 EUR/ALL 92.0706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3416 EUR/TRY 56.4313 EUR/JPY 178.70 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1634 EUR/GBP 0.8587 EUR/CHF 0.9419 EUR/ALL 92.0706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3416 EUR/TRY 56.4313 EUR/JPY 178.70 EUR/CAD 1.6050
11 Sep 2026
Breaking
Aksident i rëndë në Zvicër, përmbyset autobusi me 48 turistë holandezë, disa viktima Pirates mposhtin White Sox 4-2 në Chicago, 10 shtator 2026 Wendel Clark kujton Barry Melrose: ‘Ai ishte thjesht një njeri i madh’ Një shfaqje surprizë e Princeshës Kate në mbështetje të iniciativës së Princit William për parandalimin e vetëvrasjeve Robert Lewandowski dhe Chicago Fire presin New England Revolution në Soldier Field
Menu
NHL

Wendel Clark kujton Barry Melrose: ‘Ai ishte thjesht një njeri i madh’

· 2 min lexim

Barry Melrose, trajner i njohur dhe komentator i ESPN, u nda nga jeta të mërkurën në moshën 70 vjeçare. Wendel Clark, legjendë e Toronto Maple Leafs dhe kushëriri i tij, rikthehet te kujtimet e përbashkëta nga fëmijëria në Kelvington të Saskatchewan dhe bashkëpunimi i tyre si instruktorë në shkollën verore të hokejit të emëtuar për Melrose, në fillim të viteve 1980.

Siç raporton nhl, Clark rikujton ngjarje të forta nga pista e lojës, si përplasja masive në Maple Leaf Gardens më 13 janar 1986, kur stolat e Toronto dhe Detroit u zbrazën dhe përleshja zgjati rreth 19 minuta. Ai përmend edhe momentin e 29 majit 1993, kur si trajner i Los Angeles Kings Melrose takoi dhe i dha dorën pas eliminimit të Maple Leafs në ndeshjen e shtatë të finales së Konferencës Clarence Campbell, një seri që çoi Kings në finalen e Kupës, ku u mundën nga Montreal Canadiens. Clark përshkruan po ashtu marrëdhënien e tyre të ngushtë si instruktorë dhe ndikimin e Melrose tek të rinjtë.

Clark thotë se lidhjet familjare nisën në Kelvington, ku baballarët e tyre kishin drejtuar arenën lokale në periudha të ndryshme. Ai u bë instruktor në moshën 16-vjeçare dhe kujton grupin e miqve që çdo verë luanin fastbol në qytetet e vogla të Saskatchewan, ku Melrose ishte udhëheqësi i ekipit dhe shpesh përdorte dru për shufrën, ndërsa të tjerët kaluan te materiali alumini. Clark përmend gjithashtu karrierën e Melrose si trajner i suksesshëm në nivel junior, përfshirë fitimin e Memorial Cup me Medicine Hat, si dhe prezencën e tij të veçantë në televizion që e bëri të njohur për shumë shikues.

Ndërsa rishikon gjithë këto kujtime, Clark thotë se më shumë se episodet në akull ajo që i qëndron më afër zemrës është roli i Melrose si udhëheqës i grupit të fastbolit dhe shoqëria e gjatë midis tyre; këto rrëfime i rrëfeu Clark në një bisedë të publikuar dhe, përsëri, siç përmend nhl, ato pasqyrojnë ndikimin personal që Melrose pati tek miqtë dhe kolegët e tij.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu