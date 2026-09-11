Wendel Clark kujton Barry Melrose: ‘Ai ishte thjesht një njeri i madh’
Barry Melrose, trajner i njohur dhe komentator i ESPN, u nda nga jeta të mërkurën në moshën 70 vjeçare. Wendel Clark, legjendë e Toronto Maple Leafs dhe kushëriri i tij, rikthehet te kujtimet e përbashkëta nga fëmijëria në Kelvington të Saskatchewan dhe bashkëpunimi i tyre si instruktorë në shkollën verore të hokejit të emëtuar për Melrose, në fillim të viteve 1980.
Siç raporton nhl, Clark rikujton ngjarje të forta nga pista e lojës, si përplasja masive në Maple Leaf Gardens më 13 janar 1986, kur stolat e Toronto dhe Detroit u zbrazën dhe përleshja zgjati rreth 19 minuta. Ai përmend edhe momentin e 29 majit 1993, kur si trajner i Los Angeles Kings Melrose takoi dhe i dha dorën pas eliminimit të Maple Leafs në ndeshjen e shtatë të finales së Konferencës Clarence Campbell, një seri që çoi Kings në finalen e Kupës, ku u mundën nga Montreal Canadiens. Clark përshkruan po ashtu marrëdhënien e tyre të ngushtë si instruktorë dhe ndikimin e Melrose tek të rinjtë.
Clark thotë se lidhjet familjare nisën në Kelvington, ku baballarët e tyre kishin drejtuar arenën lokale në periudha të ndryshme. Ai u bë instruktor në moshën 16-vjeçare dhe kujton grupin e miqve që çdo verë luanin fastbol në qytetet e vogla të Saskatchewan, ku Melrose ishte udhëheqësi i ekipit dhe shpesh përdorte dru për shufrën, ndërsa të tjerët kaluan te materiali alumini. Clark përmend gjithashtu karrierën e Melrose si trajner i suksesshëm në nivel junior, përfshirë fitimin e Memorial Cup me Medicine Hat, si dhe prezencën e tij të veçantë në televizion që e bëri të njohur për shumë shikues.
Ndërsa rishikon gjithë këto kujtime, Clark thotë se më shumë se episodet në akull ajo që i qëndron më afër zemrës është roli i Melrose si udhëheqës i grupit të fastbolit dhe shoqëria e gjatë midis tyre; këto rrëfime i rrëfeu Clark në një bisedë të publikuar dhe, përsëri, siç përmend nhl, ato pasqyrojnë ndikimin personal që Melrose pati tek miqtë dhe kolegët e tij.
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