Britani e Madhe: Të organizohet një samit mbi sigurinë e Ngushticës së Hormuzit
Britania dëshiron të organizojë një samit ndërkombëtar sigurie që synon rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, pasi tensionet kërcënojnë një rrugë kyçe globale të transportit detar.
Propozimi u raportua sot nga “The Guardian”, e cila citoi zyrtarë qeveritarë të njohur me diskutimet. Gazeta tha se iniciativa është pjesë e bisedimeve më të gjera midis aleatëve perëndimorë se si t’i përgjigjen krizës dhe të mbrojnë rrjedhat e energjisë.
Sipas raportit, zyrtarët britanikë po shqyrtojnë masa koordinimi me partnerët, përfshirë përpjekjet e mundshme të sigurisë detare dhe një angazhim më të gjerë diplomatik. Diskutimet mbeten në vazhdim dhe nuk është bërë asnjë njoftim zyrtar.
Përshkallëzimi rajonal në Lindjen e Mesme ka vazhduar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën ofensivë të përbashkët kundër Iranit më 28 shkurt, duke vrarë deri më tani më shumë se 1.340 njerëz, përfshirë udhëheqësin e atëhershëm suprem Ali Khamenei.
Irani është kundërpërgjigjur me sulme të përsëritura me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane.
Ngushtica e Hormuzit është bllokuar që nga fillimi i marsit. Rreth 20 milionë fuçi naftë normalisht kalojnë nëpër të çdo ditë. Ndërprerja e saj ka rritur kostot e transportit dhe çmimet globale të naftës. /os/
