Britania do të përdorë inteligjencën artificiale për verifikimin e moshës së azilkërkuesve
Mbretëria e Bashkuar do të përdorë inteligjencën artificiale për të vlerësuar moshën e azilkërkuesve duke filluar nga viti i ardhshëm, në një përpjekje për të identifikuar të rriturit që paraqiten si fëmijë në kufi, por ky veprim ka shkaktuar kritika nga grupet e të drejtave të njeriut dhe punonjësit socialë.
Sipas Ministrisë së Brendshme, teknologjia e vlerësimit të moshës së fytyrës do të analizojë fotografitë e bëra gjatë përpunimit për të ndihmuar oficerët të vlerësojnë nëse migrantët që pretendojnë se janë nën 18 vjeç janë në të vërtetë të rritur.
Sistemi, i zhvilluar sipas një kontrate prej 322,000 £ (432,000 dollarë) të dhënë furnizuesit të IT-së Akhter Computers, do t’i nënshtrohet testimeve të mëtejshme përpara një lançimi të planifikuar në mesin e vitit 2027.
Qeveria thotë se provat e hershme tregojnë “performancë dhe saktësi premtuese” dhe argumenton se mjeti do të ndihmojë në parandalimin e abuzimit me sistemin e azilit. Ministri për Sigurinë Kufitare dhe Azilin, Alex Norris, tha se migrantët e rritur që bënin pretendime të rreme për moshën e tyre kishin “shfrytëzuar sistemin dhe kishin devijuar mbështetjen jetësore nga fëmijët në rrezik”.
Sistemi pritet të testohet në raste të gjalla në qendrën e përpunimit Western Jet Foil në Dover vitin e ardhshëm, ku zyrtarët tashmë kryejnë kontrolle të moshës duke përdorur dokumente, pamjen dhe intervistat.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.