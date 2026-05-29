☀️
Tiranë 20°C · Kthjellët 29 May 2026
S&P 500 7,587 ▲0.31%
DOW 51,067 ▲0.79%
NASDAQ 26,985 ▲0.25%
NAFTA 87.61 ▼1.45%
ARI 4,588 ▲1.23%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074 EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074
₿ CRYPTO
BTC $73,346 ▼ -0.31% ETH $2,012 ▼ -0.58% XRP $1.3150 ▼ -0.81% SOL $81.9400 ▼ -0.93%
S&P 500 7,587 ▲0.31 % DOW 51,067 ▲0.79 % NASDAQ 26,985 ▲0.25 % NAFTA 87.61 ▼1.45 % ARI 4,588 ▲1.23 % S&P 500 7,587 ▲0.31 % DOW 51,067 ▲0.79 % NASDAQ 26,985 ▲0.25 % NAFTA 87.61 ▼1.45 % ARI 4,588 ▲1.23 %
EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074 EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074
29 May 2026
Breaking
Shpërthim Katastrofik në Florida: Raketa “New Glenn” e Blue Origin Përfshihet nga Flakët Gjatë Testimit “Magjia” e pasqyrës që deformon modelet e opozitës Largojeni Behgjet Pacollin dhe Valon Ademin nga Aeroporti i Vlorës Ende pa vendim për jurisprudencën në shqip, BDI i reagon Bekim Salit: Thatë të enjten, por sot e premte dhe ende zgjidhje nuk ka Faza Para-Eliminatore e Volleyball European League 2026/ Shqipëria e nis me fitore
Menu
Bota

Britania do të përdorë inteligjencën artificiale për verifikimin e moshës së azilkërkuesve

· 2 min lexim

Mbretëria e Bashkuar do të përdorë inteligjencën artificiale për të vlerësuar moshën e azilkërkuesve duke filluar nga viti i ardhshëm, në një përpjekje për të identifikuar të rriturit që paraqiten si fëmijë në kufi, por ky veprim ka shkaktuar kritika nga grupet e të drejtave të njeriut dhe punonjësit socialë.

Sipas Ministrisë së Brendshme, teknologjia e vlerësimit të moshës së fytyrës do të analizojë fotografitë e bëra gjatë përpunimit për të ndihmuar oficerët të vlerësojnë nëse migrantët që pretendojnë se janë nën 18 vjeç janë në të vërtetë të rritur.

Sistemi, i zhvilluar sipas një kontrate prej 322,000 £ (432,000 dollarë) të dhënë furnizuesit të IT-së Akhter Computers, do t’i nënshtrohet testimeve të mëtejshme përpara një lançimi të planifikuar në mesin e vitit 2027.

Qeveria thotë se provat e hershme tregojnë “performancë dhe saktësi premtuese” dhe argumenton se mjeti do të ndihmojë në parandalimin e abuzimit me sistemin e azilit. Ministri për Sigurinë Kufitare dhe Azilin, Alex Norris, tha se migrantët e rritur që bënin pretendime të rreme për moshën e tyre kishin “shfrytëzuar sistemin dhe kishin devijuar mbështetjen jetësore nga fëmijët në rrezik”.

Sistemi pritet të testohet në raste të gjalla në qendrën e përpunimit Western Jet Foil në Dover vitin e ardhshëm, ku zyrtarët tashmë kryejnë kontrolle të moshës duke përdorur dokumente, pamjen dhe intervistat.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë