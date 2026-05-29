EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074
Autobusët e prishur lënë qytetarët në rrugë, transporti publik në Shkup drejt kolapsit “Arresti i Veliajt”, juristi sqaron pse Gjykata e Lartë nuk u ndikua nga Kushtetuesja Milloshoski: Maqedonia nuk mund të hyjë në proces të ndryshimeve kushtetuese pa garanci për identitetin maqedonas Hoxha: Konflikti LVV-PDK në interes të të dyjave për mobilizim elektoral Meçe: Veliaj nuk duhet të ishte në arrest me burg. Duhej zbatuar masa unifikuese
Europa

Katër vende të BE-së kërkojnë rishikim të reformës së tregut të karbonit

· 2 min lexim

Bashkimi Evropian po përballet me thirrje nga katër shtete anëtare për të rishqyrtuar disa pjesë të reformave të planifikuara të tregut të karbonit, mes shqetësimeve për ndikimin në industrinë dhe konkurrueshmërinë ekonomike.

Sipas një dokumenti, Estonia, Franca, Gjermania dhe Spanja kanë paralajmëruar se disa industri mund të përballen me presion serioz konkurrues si rezultat i rregullave më të rrepta të emetimeve që pritet të hyjnë në fuqi midis viteve 2026 dhe 2030.

Në qendër të debatit është Sistemi i Tregtimit të Emetimeve të BE-së (ETS), i cili detyron industrinë e rëndë të paguajë për emetimet e karbonit. Ky mekanizëm është kritikuar nga disa shtete dhe sektorë industrialë për rritjen e kostove të energjisë dhe humbjen e konkurrueshmërisë ndaj ekonomive si Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Ministri francez i Industrisë, Sébastien Martin, paralajmëroi se propozimet aktuale mund të përshpejtojnë zhvendosjen e industrive jashtë Evropës, duke përmendur veçanërisht sektorin kimik dhe kosto të mundshme deri në miliarda euro.

Komisioni Evropian ka argumentuar se të ardhurat nga ETS do të përdoren për të financuar dekarbonizimin industrial, por disa vende anëtare kërkojnë më shumë qartësi, duke theksuar mungesën e një afati të qartë dhe analizës ligjore për zbatimin e masave të reja.

