Katër vende të BE-së kërkojnë rishikim të reformës së tregut të karbonit
Bashkimi Evropian po përballet me thirrje nga katër shtete anëtare për të rishqyrtuar disa pjesë të reformave të planifikuara të tregut të karbonit, mes shqetësimeve për ndikimin në industrinë dhe konkurrueshmërinë ekonomike.
Sipas një dokumenti, Estonia, Franca, Gjermania dhe Spanja kanë paralajmëruar se disa industri mund të përballen me presion serioz konkurrues si rezultat i rregullave më të rrepta të emetimeve që pritet të hyjnë në fuqi midis viteve 2026 dhe 2030.
Në qendër të debatit është Sistemi i Tregtimit të Emetimeve të BE-së (ETS), i cili detyron industrinë e rëndë të paguajë për emetimet e karbonit. Ky mekanizëm është kritikuar nga disa shtete dhe sektorë industrialë për rritjen e kostove të energjisë dhe humbjen e konkurrueshmërisë ndaj ekonomive si Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Ministri francez i Industrisë, Sébastien Martin, paralajmëroi se propozimet aktuale mund të përshpejtojnë zhvendosjen e industrive jashtë Evropës, duke përmendur veçanërisht sektorin kimik dhe kosto të mundshme deri në miliarda euro.
Komisioni Evropian ka argumentuar se të ardhurat nga ETS do të përdoren për të financuar dekarbonizimin industrial, por disa vende anëtare kërkojnë më shumë qartësi, duke theksuar mungesën e një afati të qartë dhe analizës ligjore për zbatimin e masave të reja.
