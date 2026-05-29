Putin paralajmëron: Do të shkatërrojmë këdo që përpiqet të sulmojë Kaliningradin
Rusia ka të gjitha mjetet e nevojshme në dispozicion për të shkatërruar këdo që përpiqet të sulmojë enklavën ruse të Kaliningradit, paralajmëroi të martën Presidenti rus Vladimir Putin.
Putin po i përgjigjej një pyetjeje në lidhje me deklaratat e bëra më parë këtë muaj nga Ministri i Jashtëm Lituanez Kestutis Budrys, i cili tha se NATO duhet t’i tregojë Moskës se është e aftë të depërtojë në Kaliningrad.
Në një pyetje tjetër, në lidhje me raportet e shërbimeve të inteligjencës ruse se Ukraina ka dërguar operatorë dronësh në Letoni, presidenti rus përsëriti se çdo rajon që përbën kërcënim për Rusinë konsiderohet një objektiv legjitim.
Në të njëjtën kohë, megjithatë, Putin siguroi se Rusia është e gatshme të vazhdojë bisedimet për një zgjidhje paqësore të luftës në Ukrainë. Ai sqaroi se deklaratat e tij të mëparshme, më 9 maj, se lufta po i afrohej fundit, bazoheshin në një analizë të fitimeve ruse në fushën e betejës.
Megjithatë, presidenti rus refuzoi të paraqiste një afat specifik për përfundimin e luftës. Ai shtoi se pretendimet perëndimore se Moska po përgatitej për luftë me Evropën ishin “gënjeshtra” sepse Rusia “nuk ka kërcënuar kurrë dhe nuk kërcënon vendet evropiane”. Ai theksoi gjithashtu se media perëndimore duhet të “turpërohet” për mënyrën se si e mbuloi sulmin ukrainas me dron në një konvikt studentor në rajonin e Luhanskut, për të cilin Rusia thotë se vrau 21 persona.
