29 May 2026
“Një njeri të cilit mund t’i besohet”, kë konsideron Putin negociatorin e tij të preferuar të BE-së

Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, ka deklaruar se e konsideron ish-kancelarin gjerman Gerhard Schröder një mik të ngushtë dhe një figurë të besueshme për dialog të mundshëm me Moskën.

Duke folur për gazetarët, Putin tha se marrëdhënia e tyre nuk është sekret dhe se miqësia me Schröder nuk përbën problem, por përkundrazi krijon besim. Ai theksoi gjithashtu se, pavarësisht lidhjeve personale, Schröder gjithmonë ka mbrojtur interesat kombëtare të Gjermania.

Putin shtoi se ideja e përfshirjes së Schröder në një rol të mundshëm ndërmjetësimi në marrëdhëniet mes Rusisë dhe Bashkimit Evropian ka marrë reagime të ndryshme në Evropë, si pozitive ashtu edhe negative, por sipas tij ka pasur edhe mbështetje për këtë propozim.

“Njerëzit po e etiketojnë me lloj-lloj gjërash, duke thënë se është miku im e kështu me radhë. Po, ne jemi miq. A është ky ndonjë sekret i madh? Çfarë ka të keqe me këtë? A është vërtet kaq keq? Epo, kjo frymëzon njëfarë besimi. Pavarësisht miqësisë sonë, ai gjithmonë mbrojti interesat kombëtare të popullit gjerman dhe shtetit gjerman.

Kur e emërova Schroder, nënkuptova se ky është një njeri të cilit mund t’i besohet”, tha ai.

