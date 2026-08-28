CEUTA – Protestuesit i vënë flakën një kampi migrantësh
CEUTA, 28 gusht /ATSH-DPA/ – Protestuesit i vunë flakën një kampi migrantësh në enklavën spanjolle të Ceutës në Afrikën e Veriut dhe kërkuan që emigrantët të ktheheshin menjëherë në Marok.
Pamjet televizive nga plazhi Benítez, ku emigrantët kanë kampuar për javë të tëra, treguan civilë duke hedhur vazhdimisht objekte në zjarr.
Oficerët e policisë i ndanë demonstruesit nga emigrantët, të cilët ishin tërhequr në një skelë.
Më parë, demonstruesit ishin përpjekur të ndalonin automjetet e Kryqit të Kuq që transportonin ushqim dhe ujë për emigrantët.
Deri në 80 000 migrantë hynë në Ceuta nga Maroku në një fluks masiv në fund të korrikut, shumë prej tyre duke notuar.
Të paktën 96 persona vdiqën, sipas shifrave zyrtare.
Shumica e emigrantëve u kthyen pak më vonë, por disa mijëra mbeten në Ceuta.
Opozita konservatore e Spanjës ka kërkuar që ata të kthehen mbrapsht.
Megjithatë, marrëveshjet ndërkombëtare dhe vendimet e gjykatave spanjolle ndalojnë deportimet kolektive dhe kërkojnë që rastet të vlerësohen individualisht.
Qeveria e krahut të majtë e kryeministrit, Pedro Sánchez është nën presion në rritje për shkak të krizës, me opozitën që e akuzon atë për dështim në veprim dhe braktisje të banorëve të Ceutës.
Qeveria ka dhënë gjithashtu dëshmi kontradiktore nëse autoritetet ishin paralajmëruar për mbërritjen masive.
Sánchez do të flasë në parlament për krizën javën e ardhshme./
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