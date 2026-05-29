Çfarë dimë për dronin Geran-2 që goditi një ndërtesë banimi në Rumani

Dronët e tipit Shahed kanë qenë arma e preferuar e Rusisë që nga fillimi i pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës nga Moska në shkurt të vitit 2022.

Të lançuara në qindra, ato përdoren nga Moska për të goditur objektiva ushtarake dhe rezidenciale, objekte energjetike dhe infrastrukturë civile, si dhe për të mposhtur mbrojtjen ajrore të Ukrainës në sulme masive.

Për shkak të zhurmës së tyre dalluese dhe të lartë gumëzhitjeje të ngjashme me atë të kositësve të barit, ato shpesh quhen “motoçikleta” në Ukrainë.

Shahed-136 apo Geran-2?

Droni sulmues me rreze të gjatë veprimi Geran-2 — i referuar shpesh si dron kamikaz — është në thelb një version rus i prodhuar në vend i Shahed-136 të projektuar nga Irani.

Moska krijoi linja montimi të prodhuara në vend për dronët Geran-2 në vitin 2023, një vit pas fillimit të luftës së saj të plotë me Ukrainën.

“Geran” ose “geranium” prodhohen në një fabrikë në Tatarstanin e Rusisë. Që kur u krijua prodhimi vendas, Rusia i shtoi sulmet e saj kundër Ukrainës, duke lëshuar qindra dronë brenda një nate të vetme – më shumë sesa u përdorën gjatë disa muajve të tërë më parë në luftë.

Karakteristikat e Geran-2

Dronët Geran zakonisht fluturojnë relativisht ngadalë me 180 km në orë, por rrezja e tyre mund të arrijë 2,000 kilometra. Ato mund të mbajnë një ngarkesë relativisht të madhe prej 50 kilogramësh eksplozivë.

Ndërsa raketat balistike dhe ato të lundrimit të Rusisë fluturojnë shumë më shpejt dhe kanë një fuqi më të madhe, ato kushtojnë miliona dhe janë të disponueshme vetëm në sasi të kufizuara.

Një dron Shahed/Geran kushton midis 25,000 dhe 40,000 euro — një pjesë shumë e vogël e një rakete balistike.

Komponentët e dronit Geran

Pavarësisht sanksioneve të BE-së që ndalojnë eksportet e drejtpërdrejta, qindra komponentë të prodhuar nga kompanitë evropiane ende përfundojnë në dronë rusë.

Duke disektuar mbetjet e djegura të dronëve të rrëzuar Geran-2, agjencia e inteligjencës ushtarake të Ukrainës përcaktoi anatominë e këtij modeli dhe përbërësit që përfshihen në të.

Sipas një hetimi të përbashkët mediatik nga Projekti i Raportimit të Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit (OCCRP) në shkurt, ndërsa numri i përgjithshëm i komponentëve është në qindra, vetëm disa dhjetëra janë me origjinë ruse.

