29 May 2026
Faza Para-Eliminatore e Volleyball European League 2026/ Shqipëria e nis me fitore

Shqipëria në volejboll për femra i ka nisur me këmbën e mbarë ndeshjet në raundin paraeliminator të Europa Ligë për vitin 2026. Pikërisht në Odense 2026, vajzat kuqezi, të cilat drejtohet nga italiani Nikola Korneli, kanë mundur me përmbysje Luksemburgun, 3-1. Me në krye Erblira Bicin, e cila ishte shënuesja më e mirë e ndeshjes me 33 pikë, Shqipëria ia del ta kthejë rezultatin në favorin e vet pas setit të parë të humbur, 25-21.

Në setin e dytë, edhe duke kryesuar vazhdimisht 8-6, 16-11, 21-14, arrijnë të fitojnë 25-17. Madje në të njëjtat shifra janë dhe në setin e tretë, që e kanë fituar 25-15. Kurse diferencat janë të mëdha në setin e katërt, me Luksemburgun tashmë të dorëzuar, teksa Shqipëria fiton 25-14 dhe në harkun kohor të 1 orë e 44 minuta përfundon gjithçka në shifrat 3-1.

Përveç Erblira Bicit, që duket se e ka marrë përsipër në çdo drejtim kombëtaren e vajzave, janë dalluar edhe Paola Gjata me 12 pikë, Sara Malaj me 14 pikë dhe Irsa Metanj me 8 pikë. Dhe i gjithë suksesi i vajzave kuqezi ka ardhur nën organizimin e Suvarias, kurse tek Luksemburgu lojtarja më e mirë ishte Van Eslande me 16 pikë. Ndeshja e radhës për Shqipërinë do të jetë të shtunën në ora 18:00 me Danimarkën, kurse i gjitë turneu mbyllet të dielën me Lituaninë në ora 15:00.

E nëse kualifikohen do të vazhdojnë në fazën e raundeve në Europa Ligë me shpresën që një nga stacionet të zhvillohet në fund të qershorit në Tiranë. E ky rikthim pas shtatë vitesh me fitore është një shenjë e mirë për vajzat kuqezi.

