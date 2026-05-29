Aksident në Gjirokastër, përplasen dy automjete në bulevardin kryesor
Dy automjete janë përplasur në bulevardin kryesor të Gjirokastër, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale.
Ngjarja ka ndodhur në rrugën kryesore të lagjes “18 Shtatori”, ku një automjet tip Nissan Micra është përplasur me një mjet tip Jeep.
Fatmirësisht, nga aksidenti nuk raportohet për persona të lënduar. Autoritetet po punojnë për zbardhjen e shkaqeve dhe rrethanave të aksidentit.
