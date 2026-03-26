EUR/USD 1.1576 EUR/GBP 0.8652 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.9514 EUR/MKD 61.6981 EUR/RSD 117.4670 EUR/TRY 51.3822 EUR/JPY 184.28 EUR/CAD 1.5973
BTC $68,335 ▼ -3.58% ETH $2,043 ▼ -5.63% XRP $1.3444 ▼ -5% SOL $85.9700 ▼ -6.35%
Çështja "Veliaj", Ndreca: Pa njohjen e akteve, nuk ka gjyq Blinken komenton vendimin e tij për të futur Sali Berishën në "listën e zezë": S'kam pasur kurrë asnjë hezitim Irani i përgjigjet propozimit amerikan të paqes Meloni përshëndet vendimin e PE për qendrat e kthimit të migrantëve Rikthimi i Italisë në Botëror vlen 18.5 milionë euro, dështimi do të ishte fatal
Çfarë ndodhi? Këngëtarja Rosalía ndërpret në mes koncertin në Milano

Këngëtarja spanjolle Rosalía detyroi të ndërpresë koncertin e saj në Unipol Forum në Milano, pas një helmimi serioz nga ushqimi, duke njoftuar publikun se nuk ishte në gjendje të vazhdonte performancën.

Këngëtarja 33-vjeçare po shfaqej në kuadër të “Lux Tour”, që ka nisur më 16 mars në Lyon, dhe megjithëse bëri përpjekje të mëdha për të përfunduar shfaqjen, gjatë koncertit pranoi se ndjehej shumë keq.

Në një video të shpërndarë në rrjetet sociale, Rosalía tha: “U përpoqa të jap këtë koncert nga fillimi, edhe pse isha e sëmurë.”

Ajo shpjegoi më tej gjendjen e saj: “Kam pasur helmim shumë serioz nga ushqimi dhe përpiqesha të qëndroja deri në fund, por ndjehem jashtëzakonisht keq. Kam vjellë pas skenës dhe dua të jap shfaqjen më të mirë, por në fakt jam në tokë dhe përpiqem sa mundem. Mund të përpiqem të vazhdoj, por mund të duhet ta ndaloj.”

@much Rosalía ended her show in Milan mid-way due to food poisoning. She took the time to explain to the crowd before walking off stage. Wishing Rosalía a speedy recovery ❤️‍🩹 [via: @mario.montani ♬ original sound – MuchMusic

Më pas, këngëtarja njoftoi ndërprerjen e koncertit: “U përpoqa me çdo mënyrë të vazhdoj koncertin deri në fund, por jam vërtet e sëmurë dhe nuk mundem ta bëj.” Publiku e duartrokiti gjatë largimit të saj.

