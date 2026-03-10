Champions League, Arbeloa: Edhe pa Mbappe, nuk jemi inferiorë ndaj City-t
Edhe pa Kylian Mbappé, Real Madridi nuk duhet të ndihet inferior ndaj Manchester Cityt, tha trajneri Alvaro Arbeloa në prag të ndeshjes së parë të raundit të 16-shes të Champions League. “Ne jemi Real Madridi dhe nuk mendoj se ndihemi ndonjëherë inferiorë ndaj askujt tjetër, pavarësisht rrethanave ose se kë kemi përballë”, tha ai në një konferencë për shtyp.
“Nesër kemi një kundërshtar që e njohim mirë, identitetin e klubit, trajnerin, lojtarët, çfarë është Manchester City… por do të përballemi me ta plot shpresë”.
Përveç sulmuesit francez, i cili vuan nga një dëmtim në gju dhe nuk do të jetë në gjendje të përballet me ekipin e Pep Guardiolës në Bernabeu nesër, Real Madridi ka lojtarë të dëmtuar si Jude Bellingham, Rodrygo, Militao, Carreras, Alaba dhe Ceballos. Sulmin do ta udhëheqë Vinicius, i cili po merr shumë përgjegjësi. “Na duhet më e mira prej tij nëse duam ta eliminojmë Cityn”, thotë Arbeloa, i cili është gjithashtu i bindur se Guardiola do të mbërrijë në Madrid me disa surpriza, sepse “ai është një trajner që gjithmonë ka diçka të ndryshme gati për këto lloj ndeshjesh”.
Sa i përket Mbappé-s, Arbeloa shpreh optimizëm të kujdesshëm, “Ai po bën shumë më mirë, duke u përmirësuar çdo ditë, kështu që shpresoj se do të kthehet së shpejti”. Por ta shohësh atë në fushë më 17 mars për ndeshjen e kthimit në stadiumin Etihad është më shumë shpresë sesa siguri. Duket në horizont si një datë e mundshme kthimi, megjithëse mesazhi i klubit është më i kujdesshëm sesa optimist.
Me afrimin e Kupës së Botës dhe gjurin e tij në prag të shembjes, askush nuk po i nxiton gjërat.
Arbeloa vazhdon të përsërisë: “Ai po përmirësohet, ditë pas dite”. Ajo që dihet është se Mbappé tashmë po vrapon në fushën stërvitore të Valdebebas, një imazh që tifozët e Real Madridit po e mbajnë si një shkëndijë shprese në fund të tunelit. Sepse nëse ka një turne ku prania e tij mund t’i ndryshojë plotësisht gjërat, është ky që po vjen.
