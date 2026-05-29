Irani kundërshton komentet e Trumpit për draft-marrëveshjen me SHBA-në
Irani ka hedhur poshtë komentet e fundit të presidentit amerikan Donald Trump lidhur me një marrëveshje të raportuar mes dy vendeve, duke deklaruar se pretendimet e tij bien ndesh me përmbajtjen e draftit që ndodhet ende në shqyrtim.
Sipas agjencisë gjysmëzyrtare iraniane Fars News Agency, deklaratat e Trump përbëjnë “një përzierje të së vërtetës dhe gënjeshtrës” dhe synojnë të krijojnë përshtypjen e një “fitoreje të sajuar”.
Duke cituar burime të paidentifikuara, agjencia raportoi se një projekt-marrëveshje i bazuar në parimin “angazhim për angazhim” ndodhet në fazat përfundimtare të shqyrtimit në Teheran, megjithëse ende nuk është marrë një vendim final.
Raporti thekson se drafti nuk përmban asnjë detyrim që Irani të rihapë Ngushtica e Hormuzit pa tarifa apo pa marrëveshje sigurie dhe monitorimi. Gjithashtu mohohet pretendimi se Teherani do të çmontojë ose shkatërrojë materialet e tij bërthamore, duke theksuar se një angazhim i tillë nuk ekziston në memorandumin në diskutim.
Sipas Fars, një element kyç i marrëveshjes së propozuar është lirimi i menjëhershëm i 12 miliardë dollarëve nga asetet iraniane të ngrira, ndërsa Teherani thuhet se nuk do të kalojë në fazat e ardhshme të negociatave pa u vënë këto fonde në dispozicion.
Raporti shton gjithashtu se drafti përfshin një dispozitë për një armëpushim gjithëpërfshirës në Libani, në përputhje me qëndrimin e Hezbollah.
