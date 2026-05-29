S&P 500 7,580 ▲0.22%
DOW 51,005 ▲0.66%
NASDAQ 26,966 ▲0.18%
NAFTA 87.01 ▼2.13%
ARI 4,592 ▲1.3%
EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074 EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074
BTC $74,277 ▲ +1.02% ETH $2,039 ▲ +0.94% XRP $1.3310 ▲ +0.3% SOL $83.1000 ▲ +0.81%
Gjatë 24 orëve, tetë persona janë privuar nga liria për posedim të lëndëve narkotike Valë shkarkimesh pas rikthimit të Listës Serbe, alarm për largimet e shqiptarëve nga institucionet në veri Zjarr në tarracën e një ndërtese te Rruga e Kavajës, shmangen dëmet e mëdha Berisha takim me nënkryetarin e Asamblesë Parlamentare të OSBE-së Rama në Dibër: PS ka marrëdhënie të kristaltë me interesin kombëtar!
Bota

Irani kundërshton komentet e Trumpit për draft-marrëveshjen me SHBA-në

Irani ka hedhur poshtë komentet e fundit të presidentit amerikan Donald Trump lidhur me një marrëveshje të raportuar mes dy vendeve, duke deklaruar se pretendimet e tij bien ndesh me përmbajtjen e draftit që ndodhet ende në shqyrtim.

Sipas agjencisë gjysmëzyrtare iraniane Fars News Agency, deklaratat e Trump përbëjnë “një përzierje të së vërtetës dhe gënjeshtrës” dhe synojnë të krijojnë përshtypjen e një “fitoreje të sajuar”.

Duke cituar burime të paidentifikuara, agjencia raportoi se një projekt-marrëveshje i bazuar në parimin “angazhim për angazhim” ndodhet në fazat përfundimtare të shqyrtimit në Teheran, megjithëse ende nuk është marrë një vendim final.

Raporti thekson se drafti nuk përmban asnjë detyrim që Irani të rihapë Ngushtica e Hormuzit pa tarifa apo pa marrëveshje sigurie dhe monitorimi. Gjithashtu mohohet pretendimi se Teherani do të çmontojë ose shkatërrojë materialet e tij bërthamore, duke theksuar se një angazhim i tillë nuk ekziston në memorandumin në diskutim.

Sipas Fars, një element kyç i marrëveshjes së propozuar është lirimi i menjëhershëm i 12 miliardë dollarëve nga asetet iraniane të ngrira, ndërsa Teherani thuhet se nuk do të kalojë në fazat e ardhshme të negociatave pa u vënë këto fonde në dispozicion.

Raporti shton gjithashtu se drafti përfshin një dispozitë për një armëpushim gjithëpërfshirës në Libani, në përputhje me qëndrimin e Hezbollah.

