Shiste kimikate toksike online, kanadezi pranon fajësinë se ka ndihmuar njerëz në vetëvrasje
Një burrë nga Kanadaja është deklaruar fajtor për 14 akuza për ndihmë në vetëvrasje, pasi shiti substanca toksike përmes internetit personave të lidhur me forume online për vetëvrasje.
Kenneth Law, 60 vjeç, pranoi fajësinë në një gjykatë në Ontario, në kuadër të një marrëveshjeje me prokurorët, të cilët hoqën dorë nga akuzat më të rënda për vrasje.
Sipas autoriteteve, ish-kuzhinieri kishte dërguar rreth 1,200 pako me substanca toksike në 40 vende të botës, përfshirë Mbretëria e Bashkuar. Hetimet e lidhin atë me vdekjen e 79 personave në Britani, pesë në Skocia dhe një në Irlanda e Veriut.
Familjarët e viktimave britanike kanë kritikuar autoritetet britanike për mosngritjen e akuzave ndaj Law. Megjithatë, Crown Prosecution Service deklaroi se sistemi gjyqësor kanadez do të marrë parasysh viktimat britanike gjatë procesit të dënimit.
Sipas një letre të parë nga BBC, CPS argumentoi se ekstradimi i Law drejt Britanisë do të ishte një proces i gjatë dhe i pasigurt, me rrezik që çështja të pengohej nga parimi i “rrezikut të dyfishtë”.
Gjykata dëgjoi se Law kishte dërguar 330 pako tek 286 marrës në Britani. Një nga viktimat ishte 19-vjeçari Ashtyn Prosser-Blake nga Ontario, i cili kreu vetëvrasje në mars 2023.
Nëna e tij, Kim Prosser, tha për BBC se djali i saj ishte “një shpirt i lumtur dhe i butë”, por se shëndeti i tij mendor u përkeqësua pas pandemisë së COVID-19.
“Dhimbja e humbjes së djalit tim nuk lehtësohet vetëm sepse dikush përfundon pas hekurave”, tha ajo.
