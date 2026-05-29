Presidenti i Libanit dhe Rubio diskutojnë armëpushimin dhe stabilitetin në Liban

Presidenti i Libanit, Joseph Aoun, zhvilloi një bisedë telefonike me Sekretarin amerikan të Shtetit, Marco Rubio, gjatë së cilës u diskutua situata në Liban, zhvillimet rajonale dhe përpjekjet për arritjen e një armëpushimi.

Sipas presidencës libaneze, Aoun theksoi nevojën për të intensifikuar përpjekjet drejt një armëpushimi, duke e cilësuar atë si hapin kyç për çdo proces të mëtejshëm politik dhe për krijimin e kushteve të nevojshme për zgjidhjen e çështjeve të pazgjidhura.

Nga ana tjetër, Rubio riafirmoi angazhimin e administratës së Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të mbështetur rezultatet e takimeve të mëparshme të zhvilluara në Washington. Ai përsëriti gjithashtu mbështetjen amerikane për stabilitetin, pavarësinë dhe sovranitetin e Libanit në të gjithë territorin e tij, si dhe të drejtën për vetëvendosje.

Ndërkohë, Izraeli ka vazhduar sulmet ndaj Libanit pavarësisht armëpushimit që hyri në fuqi më 17 prill dhe u zgjat për 45 ditë duke nisur nga 17 maji, pas bisedimeve indirekte të ndërmjetësuara nga SHBA-ja.

