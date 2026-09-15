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15 Sht 2026
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Moda

Carey Mulligan në Emmys 2026 me një fustan blu mbretëror

· 2 min lexim

Carey Mulligan mbërriti në ceremoninë e Emmys 2026 e veshur me një fustan të kaltër mbretëror që i përshtatej qilimit të ngjarjes. Vepër nga koleksioni Fall 2026 i shtëpisë Row, modeli ishte i printuar me një motiv abstrakt të bardhë, kishte një qafë pa brekë shpatullash, linja minimale qepjeje, skaje të papërpunuara dhe një fjongo dramatike në pjesën e pasme.

Siç raporton Harper’s Bazaar, Mulligan—e nominuar për herë të parë në Emmy dhe e njohur si aktore dhe producente ekzekutive—u përfshi në dy kategori të rëndësishme: Aktore kryesore në një serial të kufizuar, antologji ose film për rolin e saj në “Beef” dhe Serial i Kufizuar/Antologji si producent ekzekutiv. Për kategorinë e aktoreve ishin nominuar edhe Claire Danes për “The Beast in Me”, Sally Field për “Remarkably Bright Creatures”, Sarah Pidgeon për “Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette” dhe Sarah Snook për “All Her Fault”. Serieja në të cilën kishte rol producent u konkurua së bashku me “All Her Fault”, “The Beast in Me”, “DTF St. Louis” dhe “Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette”.

Mulligan shoqëroi fustanin me vathë diamanti, një unazë me perla dhe këpucë me majë të mprehtë në ngjyrë të bardhë. Pamja e saj e bukurisë ishte e thjeshtë dhe natyrale: make-up i lehtë dhe flokë të mbledhur në një topuz me disa fije të lira që rrodhinin lehtësisht.

Edhe pse ishte nominim i saj i parë në Emmys, Mulligan ka një jetë profesionale të konsoliduar: pas rrëfimit të suksesshëm në filmin “An Education” (2009) ajo ka marrë nominime për Oscar, Tony dhe Golden Globe dhe ka fituar çmime si BAFTA dhe Critics’ Choice, sipas Harper’s Bazaar.

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