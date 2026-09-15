Goulash hungarez me mish viçi dhe paprika — receta tradicionale e kuzhinës hungareze
Goulash-i është simboli i kuzhinës hungareze: mish viçi i butë, patate dhe paprika e kuqe e ëmbël, të ziera ngadalë në një supë të ngrohtë e aromatike. Ja receta tradicionale që sjell në tavolinë shijet autentike të Hungarisë.
Goulash-i (gulyás) është pjata më e famshme e Hungarisë — dikur ushqimi i barinjve të puszta-s, sot një simbol kombëtar. Sekreti i tij qëndron te paprika e kuqe e ëmbël hungareze dhe zierja e ngadaltë, që e bën mishin të butë e lëngun të pasur e aromatik.
Koha e përgatitjes: 20 minuta
Koha e gatimit: rreth 90 minuta
Porcione: 6
Përbërësit
- 800 g mish viçi (shpatull ose qafë), i prerë në kubë
- 3 lugë gjelle vaj
- 3 qepë të mëdha, të grira hollë
- 2 lugë gjelle paprika e kuqe e ëmbël (idealisht paprika hungareze)
- 2 thelpinj hudhre, të shtypur
- 2 karota, të prera në feta
- 4 patate mesatare, të prera në kubë
- 1 spec jeshil, i grirë
- 1 lugë çaji fara kumini (qimnon)
- Kripë dhe piper i zi sipas shijes
- Rreth 1,5 litra lëng mishi ose ujë të ngrohtë
- Majdanoz i freskët për servirje
Hapat e përgatitjes
- Ngroh vajin në një tenxhere të thellë dhe skuq kubët e mishit nga të gjitha anët, derisa të marrin ngjyrë kafe. Nxirri dhe lër mënjanë.
- Në të njëjtën tenxhere skuq qepët në zjarr të ulët derisa të zbuten dhe të marrin ngjyrë ari.
- Hiqe tenxheren nga zjarri dhe shto menjëherë paprikën e kuqe, duke e përzier shpejt — kujdes që paprika të mos digjet, sepse merr shije të hidhur.
- Ktheje mishin në tenxhere, shto hudhrën, farat e kuminit, kripën dhe piperin; përzie dhe skuq 1–2 minuta.
- Hidh lëngun e mishit ose ujin e ngrohtë aq sa të mbulojë mirë mishin, ul zjarrin dhe lëre të ziejë ngadalë me kapak për rreth 1 orë.
- Shto karotat, specin dhe patatet dhe vazhdo zierjen edhe 30–40 minuta, derisa perimet dhe mishi të jenë të buta.
- Shijo lëngun dhe rregulloje kripën e piperin. Shërbeje të nxehtë, me majdanoz të freskët sipër dhe bukë fshati pranë.
Foto: Rezwalker / Wikimedia Commons
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