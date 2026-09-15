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15 Sht 2026
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Receta gatimi

Goulash hungarez me mish viçi dhe paprika — receta tradicionale e kuzhinës hungareze

Goulash-i është simboli i kuzhinës hungareze: mish viçi i butë, patate dhe paprika e kuqe e ëmbël, të ziera ngadalë në një supë të ngrohtë e aromatike. Ja receta tradicionale që sjell në tavolinë shijet autentike të Hungarisë.

· 2 min lexim

Goulash-i (gulyás) është pjata më e famshme e Hungarisë — dikur ushqimi i barinjve të puszta-s, sot një simbol kombëtar. Sekreti i tij qëndron te paprika e kuqe e ëmbël hungareze dhe zierja e ngadaltë, që e bën mishin të butë e lëngun të pasur e aromatik.

Koha e përgatitjes: 20 minuta
Koha e gatimit: rreth 90 minuta
Porcione: 6

Përbërësit

  • 800 g mish viçi (shpatull ose qafë), i prerë në kubë
  • 3 lugë gjelle vaj
  • 3 qepë të mëdha, të grira hollë
  • 2 lugë gjelle paprika e kuqe e ëmbël (idealisht paprika hungareze)
  • 2 thelpinj hudhre, të shtypur
  • 2 karota, të prera në feta
  • 4 patate mesatare, të prera në kubë
  • 1 spec jeshil, i grirë
  • 1 lugë çaji fara kumini (qimnon)
  • Kripë dhe piper i zi sipas shijes
  • Rreth 1,5 litra lëng mishi ose ujë të ngrohtë
  • Majdanoz i freskët për servirje

Hapat e përgatitjes

  1. Ngroh vajin në një tenxhere të thellë dhe skuq kubët e mishit nga të gjitha anët, derisa të marrin ngjyrë kafe. Nxirri dhe lër mënjanë.
  2. Në të njëjtën tenxhere skuq qepët në zjarr të ulët derisa të zbuten dhe të marrin ngjyrë ari.
  3. Hiqe tenxheren nga zjarri dhe shto menjëherë paprikën e kuqe, duke e përzier shpejt — kujdes që paprika të mos digjet, sepse merr shije të hidhur.
  4. Ktheje mishin në tenxhere, shto hudhrën, farat e kuminit, kripën dhe piperin; përzie dhe skuq 1–2 minuta.
  5. Hidh lëngun e mishit ose ujin e ngrohtë aq sa të mbulojë mirë mishin, ul zjarrin dhe lëre të ziejë ngadalë me kapak për rreth 1 orë.
  6. Shto karotat, specin dhe patatet dhe vazhdo zierjen edhe 30–40 minuta, derisa perimet dhe mishi të jenë të buta.
  7. Shijo lëngun dhe rregulloje kripën e piperin. Shërbeje të nxehtë, me majdanoz të freskët sipër dhe bukë fshati pranë.

Foto: Rezwalker / Wikimedia Commons

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