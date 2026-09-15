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15 Sht 2026
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MLB

Cubs mposhtin Braves 5-0 në Wrigley Field më 14 shtator 2026

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Chicago Cubs fituan 5-0 ndaj Atlanta Braves në Wrigley Field më 14 shtator 2026. Cubs shënuan pesë gola me shtatë goditje, ndërsa Braves mbetën pa pikë me dy goditje; të dyja skuadrat nuk regjistruan gabime në tabelë.

Sipas Bleacher Report, goditja vendimtare erdhi nga Michael Conforto, i cili me një linjë në drejtim të fushës së djathtë vulosi rezultatin 5-0. Gjatë ndeshjes u panë edhe largime si lin-out i Ian Happ dhe pop-out i Alex Bregman, ndërsa Ha-Seong Kim dhe Austin Riley përfunduan në forcë daljeje në qendërfushë dhe shortstop.

A. Smith-Shawver regjistroi 25 hedhje në listën e ndeshjes, dhe N. Hoerner u shfaq në listën e goditësve me mesatare .268. Pas këtij takimi, Atlanta qëndron me bilanc 88-62, ndërsa Chicago me 83-67.

Skuadrat do të vazhdojnë sezonin me ndeshje të rëndësishme në kalendar, ndërsa rotacionet dhe gjendja e ngarkesës së lojtarëve priten të ndikojnë te vendimmarrjet në ditët në vijim. Sipas Bleacher Report, zhvillimet e ardhshme në ekipet rivale do të jenë vendimtare për rrjedhën e fazës së fundit të sezonit.

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