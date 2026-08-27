San Jose transferon mesfushorin Eduard Löwen nga St. Louis CITY
San Jose Earthquakes zyrtarizoi transferimin e mesfushorit 29-vjeçar Eduard Löwen nga St. Louis CITY SC. Në këmbim, St. Louis do të marrë deri në 925,000 dollarë në Fondin e Përgjithshëm të Alokimit (GAM), përfshirë 425,000 dollarë të garantuara dhe 500,000 dollarë të lidhura me kushte. Löwen do të zërë një vend si Designated Player në listën e San Jose dhe mund të blihet në mënyrë që të përshtatet me rregullat e pagave; kontrata e tij shtrihet deri në sezonin 2027-28.
Sipas mlssoccer, Löwen shënoi 23 gola dhe dha 21 asistime në 99 paraqitje për St. Louis, skuadër të cilës iu bashkua nga Hertha BSC përpara sezonit të zgjerimit të 2023. Në karrierën e tij në Gjermani ai ka luajtur për Hertha, FC Nuremberg, VfL Bochum dhe FC Augsburg.
Drejtori sportiv dhe trajneri i San Jose, Bruce Arena, e përshkroi lojtarin si një element me përvojë dhe fleksibilitet në mesfushë, me cilësi udhëheqëse që pritet të ndikojnë pozitivisht në skuadër. Nga ana tjetër, drejtori sportiv i St. Louis, Corey Wray, falënderoi Löwen për kontributin e tij gjatë kohës te klubi dhe tha se klubi beson se ky ishte momenti i duhur për të gjetur një zgjidhje që i shërben të dyja palëve ndërsa vijon riorganizimi i formacionit.
San Jose renditet e katërta në Konferencën Perëndimore me 33 pikë në sezonin e dytë nën drejtimin e Arenas, dhe Timo Werner mbetet tjetri lojtar me statusin Designated Player. St. Louis, nën trajnerin Yoann Damet, është i gjashti në Perëndim dhe ka kryer lëvizje të tjera të rëndësishme në dritaren e transferimeve; lajmin për këtë transferim e publikoi mlssoccer.
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