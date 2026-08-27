Një drejtues i Yankees pjesë e kastit të ‘Survivor’ për sezonin 51, premierë më 23 shtator
Mike Pinsky, zëvendësdrejtori i operacioneve të bejsbollit te New York Yankees, është përfshirë në kastin prej 21 pjesëmarrësish për sezonin e 51-të të serialit ‘Survivor’.
Sipas Bleacher Report, emrat e plotë të kastit i bëri të ditur Terry Terrones i The Hollywood Reporter, dhe sezoni nis më 23 shtator si një edicion i quajtur “Open Era”, që, sipas prezantuesit Jeff Probst, do të lejojë që çdo ngjarje e mëparshme në ‘Survivor’ të përsëritet në çfarëdo rendi dhe pa paralajmërim.
Në profilin e tij për shfaqjen, Pinsky e përshkroi veten me tre fjalë: “enthusiastic, strategic, driven”. Ai tha se është fans i përkushtuar i programit për dekada, se luante versione të lojës me miqtë që kur ishte tetë vjeç, dhe se gjatë propozimit të martesës për gruan e tij, Becky, përdori një frazë të njohur të Jeff Probst.
Pinsky, 32 vjeç, punon te Yankees që nga janari i vitit 2017 dhe u promovua në detyrën e zëvendësdrejtorit të operacioneve të bejsbollit në 2022. Me pjesëmarrjen në ‘Survivor’ ai i shton përvojës së tij edhe rolin e konkurentit në një platformë popullore televizive.
Bleacher Report vë në dukje se koncepti i “Open Era” dhe rikthimi i serialit e bëjnë sezonin e 51-të të veçantë, ndërsa pjesëmarrja e figurave nga bota e sportit pritet të sjellë interes të shtuar për spektatorët.
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