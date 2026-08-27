Dejan Joveljić vjen për të ndezur ofensivën e Seattle Sounders
Seattle Sounders FC ka sjellë Dejan Joveljić si zgjidhje për të kthyer formën e skuadrës, pas një vere sfiduese që përfshiu tetë humbje radhazi, dëmtime të shumta dhe rënie në tabelë. Klubi vjen nga një statistikë e dobët e golave të shënuar (22), dhe pritja ndaj sulmuesit serb është që ai të sjellë më shumë gol dhe energji në sulm. Joveljić u prezantua te media lokale i rrethuar nga trajneri Brian Schmetzer dhe menaxheri i përgjithshëm Craig Waibel, duke deklaruar se është i gatshëm të ndihmojë ekipin dhe të shënojë gola me të dyja këmbët dhe me kokë.
Siç raporton mlssoccer, 27-vjeçari vjen me një karrierë të konsoliduar në MLS, ku ka luajtur për LA Galaxy dhe Sporting Kansas City. Në katër sezona të fundit ai ishte një nga golashënuesit më të qëndrueshëm të ligës, përfshirë rolin kyç në titullin e LA Galaxy në MLS Cup 2024 dhe fushatën me 18 gola për Sporting KC në 2025. Për karrierën e tij Joveljić ka regjistruar 60 gola në ligë dhe shtatë të tjerë në fazën e playoff-it, prandaj u transferua si lojtar i posaçëm në një marrëveshje që përfshiu 6 milionë dollarë. Craig Waibel e përshkroi atë si një sulmues të nivelit të lartë që njoh ligën dhe përshtatet me kulturën e klubit.
Joveljić e njeh mirë Seattle-in nga përballja e mëparshme: në rrugën drejt titullit të LA Galaxy në 2024 ai shënoi golin vendimtar në minutën e 85-të për të eliminuar Sounders në finalen e Konferencës Perëndimore. Tani ai kthehet për t’u bashkuar me ata që dikur i sfidoi, me detyrën për të ndihmuar skuadrën të rikthejë rezultatet pozitive. Schmetzer konfirmoi se sulmuesi do të jetë i gatshëm për ndeshjen e ardhshme në shtëpi kundër Chicago Fire, dhe klubi shpreson që prania e tij do të rrisë energjinë dhe zgjidhjet ofensive në pjesën vendimtare të sezonit.
Seattle shpreson që përforcimi të sjellë kthesën e pritshme dhe të ndihmojë ekipin të ngjitet në tabelë; ky informacion u bë i njohur për publikun përmes mlssoccer.
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