Toluca eliminoi Austin FC nga Leagues Cup me fitore 2-0
Toluca e mposhti Austin FC 2-0 në çerekfinalen e Leagues Cup të zhvilluar të mërkurën në Sports Illustrated Stadium, duke e eliminuar skuadrën e MLS nga garat. Los Diablos Rojos fitojnë kualifikimin për në gjysmëfinale, ku do të përballen me Club León javën e ardhshme.
Siç raporton mlssoccer, ndeshja mori një kthesë vendimtare pas një penalltie në minutën e 53-të, të shënuar nga Helinho, pas një faulli të Oleksandr Svatok ndaj Jesús Ángulo brenda zonës. Austin kishte pësuar më parë një goditje të fortë në minutën e 40-të, kur Joseph Rosales u ndëshkua me karton të kuq të drejtpërdrejtë për një ndërhyrje të vonë ndaj Federico Pereira; ky ishte vetëm goli i dytë që skuadra pranoi në Leagues Cup 2026.
Portieri Brad Stuver bëri disa pritje kyçe që mbajtën skuadrën në lojë, por Austin, që në Fazën e Parë mposhti Tijuana dhe Puebla në kohë të rregullt dhe Club América në penallti, nuk arriti të gjente një moment të magjishëm për të barazuar. Në minutën e 74-të Ilie Sánchez u ndëshkua me karton të kuq, duke lënë Austin me nëntë lojtarë; në shtesë Jorge Díaz Price vulosi rezultatin me golin në 90+7′ për të mbyllur fitoren 2-0 të Toluca-s.
Sipas mlssoccer, Toluca do të vazhdojë në gjysmëfinale kundër Club León, ndërsa në nivelin e kampionatit është e planifikuar të luajë me FC Juárez më 30 gusht; Austin kthehet në garat e MLS më 29 gusht ndaj Portland Timbers.
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