Tiranë 19°C · Kthjellët 24 April 2026
S&P 500 7,122 ▲0.2%
DOW 49,110 ▼0.41%
NASDAQ 24,597 ▲0.65%
NAFTA 95.30 ▼0.57%
ARI 4,726 ▲0.03%
EUR/USD 1.1691 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9186 EUR/ALL 95.4911 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3855 EUR/TRY 52.5424 EUR/JPY 186.64 EUR/CAD 1.5998
BTC $77,938 ▲ +0.54% ETH $2,311 ▼ -0.37% XRP $1.4327 ▲ +1.17% SOL $86.0000 ▲ +0.47%
24 Apr 2026
Breaking
Prokuroria Publike: Inspektorati Shtetëror i Punës po heton shkaqet e aksidentit në Kisella Vodë Sveçla: Drejtësia për Banjskën nuk përfundon këtu, përmbyllet kur të gjithë përgjegjësit të dalin para drejtësisë – me në krye Radoiçiqin Vendimi për sulmin terrorist në Banjskë, Haxhiu: Foli rendi kushtetues të cilin rreshteri Afrim Bunjaku e mbrojti deri në fund ​“Pse nuk e merr iniciativën me zhbë gjykatën?”, Musliu-Sheshi replikon me Kurtin për Specialen ​Reagimet e familjarëve të heroit Afrim Bunjaku gjatë procesit të aktgjykimit për rastin e Banjskës
Çmenduri me Botërorin 2026, biletat e finales për 2 milionë euro në sitin e FIFA-s

Çmime shokuese në sitin e rishitjes së FIFA-s për sfidën e “MetLife Stadium”.

Gara për biletat e finales së Botërorit 2026 të 19 korrikut në “MetLife Stadium” ka kapur shifra jashtë realitetit. Në portalin e rishitjes zyrtare të FIFA-s janë shfaqur 4 vende në unazën e parë, pas portës, me shifrën astronomike të 2.299.998,85 dollarë secila (rreth 2 milionë euro). Lajmi bëhet i ditur nga AP.

Edhe pse FIFA nuk kontrollon direkt çmimet e vendosura nga shitësit në ‘Marketplace’-in e saj, ajo rregullon transaksionin, duke arkëtuar një komision 15% si nga blerësi, ashtu edhe nga shitësi.

Lista e çmimeve të platformës paraqet mospërputhje të mëdha, me vende në unazën e tretë që shkojnë nga 23.000 në 138.000 dollarë, edhe pse distanca mes tyre është vetëm pak metra. Biletat më “ekonomike” për aktin e fundit të Botërorit aktualisht kuotohen rreth 10.923 dollarë.

FIFA e ka mbrojtur modelin e “pricing variabile”, duke e konsideruar në linjë me standardet e industrisë sportive amerikano-veriore.

