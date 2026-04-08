Çmimet e gazit në Evropë bien ndjeshëm pas armëpushimit të përkohshëm në Iran
Çmimet e gazit natyror në Evropë ranë ndjeshëm sot, pas arritjes së një armëpushimi të përkohshëm për të ndalur luftimet në Iran, me kontratat kryesore të ardhshme që regjistruan rënie deri në 20%. Kjo është ulja më e madhe ditore në më shumë se dy vjet.
Në bursën e Amsterdamit, çmimi i kontratës TTF për dorëzimin e gazit muajin e ardhshëm ra 17%, duke arritur në 44,13 euro për megavat-orë (53,61 dollarë/MWh).
Pas fillimit të sulmeve amerikane dhe izraelite ndaj Iranit mbi pesë javë më parë, çmimi i gazit arriti deri në 74 euro/MWh.
Armëpushimi dyjavor dhe rihapja e Ngushticës së Hormuzit, një rrugë kyçe për transportin e rreth një të pestës së naftës dhe gazit të lëngshëm botëror, kontribuan në rënien e çmimeve.
Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se situata e furnizimit nuk është përmirësuar.
Tom Marzec-Manser, drejtor për gazin dhe LNG në Wood “Mackenzie”, theksoi se përveç ngarkesave me LNG – që mund të lëvizin gjatë dy javëve të ardhshme, nuk ka shumë ndryshime nga perspektiva e furnizimit me gaz natyror deri sa të rifillojë aktiviteti në rafinerinë “Ras Laffan” në Katar, e cila u dëmtua gjatë sulmeve.
Tregjet tani pritet të ndjekin me vëmendje anijet që kalojnë Ngushticën e Hormuzit dhe gjendjen e tyre.
Më herët këtë javë, dy anije LNG nga Katari u detyruan të ndalonin përpjekjet për të kaluar ngushticën pasi nuk morën leje nga autoritetet iraniane. //a.i/
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.