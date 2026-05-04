Çmimi i jetesës shtyn lindjet e para: ndikimet ekonomike mbi vendimin për familjen
Qiratë e larta, kredia, kostoja e çerdheve, transporti, ushqimi dhe pasiguria në punë po shtyjnë çiftet të shtyjnë vendimin për të pasur fëmijën e parë. Jetesa urbane rrit barrën financiare dhe ndryshon prioritetet e familjeve të reja, duke rritur vonesën në planifikimin e shtimit të familjes.
Sipas monitor, lindjet ranë me 8.1% krahasuar me një vit më parë, dhe janë rreth katër herë më të ulëta se në fillim të viteve ’90. Të dhënat nënvizojnë se faktorët ekonomikë po bëhen përcaktues kyç të sjelljeve demografike dhe po ndikojnë në uljen e fertilitetit në vend.
Kjo zbritje e lindshmërisë vë para sfidash të rëndësishme: plakjen e popullsisë, dobësimin e strukturës së forcës punëtore dhe presionin mbi sistemet sociale. Për t’iu përgjigjur këtyre trendeve kërkohen politika që mbështesin familjet e reja — nga përmirësimi i aksesit në kujdesin parashkollor dhe stimujt financiarë, te masat për sigurinë në punë që lehtësojnë përplasjen mes punës dhe prindërimit.
Debati publik dhe vendimmarrja politike duhet të marrin parasysh këto faktorë për të ndaluar trendin e tkurrjes demografike dhe për të krijuar kushte që nxisin vendime më të hershme për krijimin e familjes, sipas monitor.
