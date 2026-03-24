Como “ëndërron” pjesëmarrjen në Champions, stadiumi “Sinigaglia” nuk plotëson kushtet e UEFA-s

Como në Ligën e Kampionëve. Një utopi e PlayStation deri para disa vitesh, një mundësi konkrete në muajt në vijim. Gjithçka në breg të liqenit ka ndryshuar brenda pak sezonesh, që nga ardhja e pronarëve indonezianë, Hartonos, te ngjitja në Serie A dhe vendi i katërt aktual pas Interit, Milanit dhe Napolit, që do të thoshte një vend në Ligën e Kampionëve.

Fabregas në stol, talente të rinj dhe të frikshëm në fushë dhe një klub i fortë si shkëmbi. Çfarë mungon për këtë hap të madh? Elita e futbollit evropian kërkon gjithashtu ambiente të nivelit të lartë; askush nuk mund t’i shpëtojë kritereve të rrepta të UEFA-s për stadiumet e Ligës së Kampionëve.

Siç qëndrojnë gjërat, “Sinigaglia”, stadium që vetëm një vit më parë siguroi lejen për në Serie A, nuk do të ishte e përshtatshme as për Europa League ose Conference League, por plani i verës i Comos është gati, me të cilin ata synojnë të jenë gati për fushatën ndërkombëtare 2026/27.

Presidenti Mirwan Suwarso ka konfirmuar se nuk ka problem të mbulojë kostot e punimeve të nevojshme për projektet e vogla dhe të mëdha të infrastrukturës.

Përpjekja e përbashkët me administratën e qytetit do të ndihmojë në shmangien e mbështetjes në stadiume “rezervë” dhe të luajtjes së çdo ndeshjeje larg shtëpisë. Vitin e kaluar, Bluenergy e Udines u përfshi në Serie A; këtë herë, alternativa e parë do të ishte Mapei e Reggio Emilia, të paktën më afër.

