☁️
Tiranë 21°C · Vranët 21 May 2026
S&P 500 7,453 ▲0.27%
DOW 50,373 ▲0.73%
NASDAQ 26,327 ▲0.22%
NAFTA 96.89 ▼1.39%
ARI 4,548 ▲0.28%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1614 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.4232 EUR/MKD 61.6970 EUR/RSD 117.4126 EUR/TRY 52.9969 EUR/JPY 184.62 EUR/CAD 1.5974 EUR/USD 1.1614 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.4232 EUR/MKD 61.6970 EUR/RSD 117.4126 EUR/TRY 52.9969 EUR/JPY 184.62 EUR/CAD 1.5974
₿ CRYPTO
BTC $77,852 ▲ +0.53% ETH $2,143 ▲ +0.43% XRP $1.3814 ▲ +0.74% SOL $87.6900 ▲ +1.71%
S&P 500 7,453 ▲0.27 % DOW 50,373 ▲0.73 % NASDAQ 26,327 ▲0.22 % NAFTA 96.89 ▼1.39 % ARI 4,548 ▲0.28 % S&P 500 7,453 ▲0.27 % DOW 50,373 ▲0.73 % NASDAQ 26,327 ▲0.22 % NAFTA 96.89 ▼1.39 % ARI 4,548 ▲0.28 %
EUR/USD 1.1614 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.4232 EUR/MKD 61.6970 EUR/RSD 117.4126 EUR/TRY 52.9969 EUR/JPY 184.62 EUR/CAD 1.5974 EUR/USD 1.1614 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.4232 EUR/MKD 61.6970 EUR/RSD 117.4126 EUR/TRY 52.9969 EUR/JPY 184.62 EUR/CAD 1.5974
21 May 2026
Breaking
Miratimi i IBAR, Braçe: Projekti më i rëndësishëm që ka Shqipëria, kemi mundësinë të realizojmë detyrat Kabineti i Afrim Gashit reagon ndaj LSDM-së për padinë e paralajmëruar Ndikuan në vullnetin e lirë të votuesve, Gjykata cakton një muaj paraburgim për shtatë drejtorët e institucioneve serbe I mbaron kontrata në qershor, Juventus i bën përfundimisht dalje lojtarit serb dhe nuk i ofron rinovim 130 milionë euro për të rifreskuar mesfushën, Carrick zgjedh një italian dhe një brazilian
Menu
Kosova

Daka: Votimi nga diaspora është proces shumë i komplikuar

· 2 min lexim

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka njoftuar se ka nisur procesi i votimit jashtë Kosovës për shtetasit e regjistruar për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, proces që do të zgjasë nga 21 maji deri më 6 qershor 2026.

Sipas KQZ-së, rreth 105 mijë shtetas janë regjistruar për të votuar nga diaspora përmes postës, ndërsa një pjesë e tyre që fillimisht kishin zgjedhur votimin në përfaqësi diplomatike janë kaluar automatikisht në votim postar, për shkak të pamjaftueshmërisë së numrit të votuesve në këto përfaqësi.

Lidhur me këtë proces ka folur ish-kryetarja e KQZ-së, Valdete Daka, në FIVE të TV Dukagjinit, ku ka theksuar kompleksitetin dhe sfidat e votimit nga diaspora.

Ajo shtoi se çështja e sigurisë së votave mbetet ende për t’u parë gjatë procesit.

“Disa herë e kam theksuar që votimi nga diaspora është një proces i komplikuar, i kushtueshëm dhe bukur vështirë i menaxhueshëm. Është një proces që kërkon kohë, vëmendje, para dhe shumë punë. Tash sa është i sigurt është çështje, të shohim gjatë ditëve sepse tash fillon votimi. Ndërkaq, sa i përket votave që vijnë nga ambasadat, ku votohet, atëherë na mbetet të shohim kur fillojmë dërgesat nga atje, të shohim si shkon procedura. Meqenëse se herën e kaluar ka pas disa probleme edhe disa pakënaqësi lidhur me bartjen e votave nga diaspora”, ka thënë Daka.

– YouTube youtu.be

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë