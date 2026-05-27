Dalin detaje nga përplasja mes Tarantino dhe Pitt gjatë xhirimeve

Brad Pitt thuhet se mori një “qortim të ashpër” nga Quentin Tarantino gjatë xhirimeve të filmit “Once Upon a Time in Hollywood” në vitin 2019.

Historia u tregua nga aktori veteran Bruce Dern në një intervistë për People, ku ai kujtoi një moment tensioni gjatë xhirimit të një skene mes tij dhe Pitt.

Sipas Dern, incidenti ndodhi gjatë një skene ku personazhi i Brad Pitt, Cliff Booth, zgjon personazhin e tij, George Spahn.

Aktori 89-vjeçar tregoi se improvizoi një fjali që nuk ishte në skenar dhe kjo bëri që Pitt të ndalonte kamerën.

“Pamja në fytyrën e Quentin ishte shumë serioze,” kujtoi Dern. “Ai i tha Bradit: ‘Mos e ndal më kurrë kamerën në jetën tënde, përndryshe do të mbarosh në këtë industri. Kjo është fusha ime. Mos e ndal lojën e aktorëve.’”

Sipas rrëfimit, Pitt u përgjigj vetëm me: “Po ajo që tha ai nuk ishte në skenar.”

Në versionin final të filmit, skena u realizua ndryshe dhe Dern improvizoi një tjetër fjali që përfundoi në montazhin përfundimtar.

Aktori veteran tha se ndihej shumë i vlerësuar nga Brad Pitt dhe Leonardo DiCaprio gjatë xhirimeve.

“Ata më thanë se do të isha pjesë e filmit pavarësisht gjithçkaje dhe kjo më preku shumë,” u shpreh ai.

Burime pranë produksionit kanë mohuar se incidenti ndikoi në marrëdhënien mes Pitt dhe Tarantino, duke theksuar se dyshja kanë respekt të madh për njëri-tjetrin.

Madje, ata po bashkëpunojnë sërish në vazhdimin e filmit “Once Upon a Time in Hollywood”, ku Brad Pitt do të rikthehet në rolin e Cliff Booth, ndërsa skenari është shkruar sërish nga Quentin Tarantino.

Filmi i ri do të drejtohet nga David Fincher dhe pritet të publikohet në nëntor.

