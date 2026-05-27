Nëna e Matthew Perry shpërthen në gjykatë: akuza ndaj ish-asistentit
Nëna e aktorit të ndjerë Matthew Perry, Suzanne Perry, ka kritikuar ashpër ish-asistentin e tij, Kenneth Iwamasa, gjatë seancës së tij të dënimit në lidhje me rastin që lidhet me vdekjen e aktorit.
Në një deklaratë emocionale të lexuar në gjykatë, 82-vjeçarja tha se Iwamasa “këmbënguli të fliste në funeralin e Matthew-t” dhe se “u kap pas familjes sikur të ishte heroi që po përpiqej ta shpëtonte atë”, sipas dokumenteve gjyqësore të cituara nga Page Six.
Suzanne Perry, nëna e Matthew Perry, tha gjithashtu se pas vdekjes së djalit të saj, Iwamasa “e ndiqte me vëmendje të madhe” familjen dhe u dërgonte mesazhe, këngë dhe shenja simbolike, përfshirë referenca për ylberët që Matthew i donte.
Ajo theksoi se familja “i besoi një njeriu pa ndërgjegje” dhe se, sipas saj, ai kishte për detyrë kryesore ta mbante aktorin “larg drogës dhe të sigurt”, por në vend të kësaj “e ndihmoi dhe e furnizoi me substanca”.
Suzanne rrëfeu gjithashtu momentet pas vdekjes së të birit, duke përshkruar skena të dhimbshme kur trupin e tij e gjetën në shtëpi dhe më pas në morg, duke shtuar se dhimbja e familjes “nuk do të largohet kurrë”.
Matthew Perry, i njohur për rolin e Chandler Bing në serialin “Friends”, u gjet i vdekur në tetor 2023 në shtëpinë e tij në Los Anxhelos.
Autopsia përcaktoi se vdekja erdhi nga efektet akute të ketaminës, me faktorë të tjerë kontribues si mbytja dhe probleme kardiake.
Në lidhje me rastin janë ngritur akuza ndaj disa personave për shpërndarje dhe komplot me ketaminë. Disa prej tyre kanë pranuar fajësinë, ndërsa Iwamasa pritet të marrë dënimin më 27 maj.
