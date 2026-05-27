Khloe Kardashian dhe Michael B. Jordan në një romancë dashurie?
E vërteta pas thashethemeve për një romancë mes Khloe Kardashian dhe Michael B. Jordan më në fund është zbuluar.
Ditët e fundit, rrjetet sociale u pushtuan nga foto virale ku dukej sikur ylli i “The Kardashians” dhe aktori po shijonin një takim romantik së bashku.
Në imazhet që qarkulluan online, Khloe dhe Michael shfaqeshin duke ecur dorë për dore gjatë një darke romantike, duke nxitur menjëherë spekulime për një lidhje të re.
Megjithatë, fansat vunë re shpejt detaje të dyshimta në fotografi dhe shumë prej tyre pretenduan se imazhet ishin krijuar me inteligjencë artificiale.
“Kjo duket shumë si AI,” shkroi një përdorues në rrjetet sociale. Ndërsa një tjetër komentoi: “Nuk ka asnjë mundësi që kjo të jetë reale.”
Sipas një burimi pranë Khloe Kardashian, thashethemet nuk janë të vërteta dhe fotografitë janë të manipuluara me AI.
Khloe ka qenë mjaft e rezervuar për jetën e saj private vitet e fundit, pas marrëdhënieve të bujshme me Lamar Odom, Tristan Thompson dhe James Harden. Edhe Michael B. Jordan ka preferuar të mbajë larg vëmendjes jetën sentimentale pas ndarjes së shumëpërfolur nga modelja Lori Harvey.
Ndërkohë, fansat vazhdojnë të spekulojnë edhe për raportin mes Khloe dhe ish-partnerit të saj Tristan Thompson.
Në fund të vitit 2025, ndjekësit menduan se çifti mund të ishte rikthyer bashkë pasi emri i Tristan u pa në dekorimet familjare të Krishtlindjeve pranë emrave të Khloe dhe fëmijëve të tyre, True dhe Tatum.
Pavarësisht skandaleve të shumta të tradhtisë që kanë shoqëruar marrëdhënien e tyre ndër vite, Khloe dhe Tristan vazhdojnë të mbajnë një raport të mirë si prindër për fëmijët e tyre.
