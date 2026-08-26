Angel Reese thyen rekordin e rikuperimeve të një ndeshjeje në WNBA
Angel Reese, lojtare e Atlanta Dream, vendosi rekordin e WNBA-së për rikuperime në një ndeshje, duke realizuar 26 topa në tabela, përfshirë 8 në ofensivë, në fitoren 78-71 në transfertë ndaj Los Angeles Sparks. Gjatë kësaj ndeshjeje ajo vendosi edhe rekordin e ri të një sezoni me 458 rikuperime.
Sipas Bleacher Report, pas ndeshjes Reese pranoi se goditjet e saj ishin jashtë ritmit (4 nga 14 në gjuajtje, 3 nga 4 nga vija e lirë) dhe se për këtë kishte vendosur të fokusohej në rikuperime; Alisha Gray ishte ylli në sulm i Dream me 20 pikë në 7 nga 11 gjuajtje. Rekordi i ndeshjes shkatërroi shifrën e Chamique Holdsclaw, që mbante rekordin prej 24 rikuperimesh që nga 23 maji 2003, ndërsa rekordi i sezonit më parë mbahej nga A’ja Wilson me 451 rikuperime në 2024.
Reese ka qenë në formë të lartë kohët e fundit dhe ishte pjesë e një seri prej katër fitoreve radhazi që vendosën Atlanta Dream në vendin e katërt me bilanc 25-13. Gjatë kësaj serie ajo ka mesatare 20.8 pikë, 15.0 rikuperime, 4.3 asistime dhe 3.5 vjedhje për ndeshje. Ndër paraqitjet e spikatura ishin një ndeshje më 20 gusht kur realizoi 9 gjuajtje nga 9 në fitoren 124-88 ndaj Sparks (20 pikë, 10 rikuperime, 8 asistime, 3 vjedhje) dhe një tjetër ku shënoi 31 pikë dhe mori 14 rikuperime kundër Phoenix Mercury.
Atlanta do të luajë dy ndeshje të tjera përpara pushimit të sezonit për Kupën Botërore të FIBA për femra: së pari do të presë Portland Fire të premten dhe më pas Minnesota Lynx të dielën; këto zhvillime dhe të dhënat për rekordet janë raportuar nga Bleacher Report.
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