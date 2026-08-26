NBA 2K27 prezanton video të Sezonit 1 me Victor Wembanyama dhe Olivia Miles
NBA 2K27 ka publikuar një video të re të lojës për Sezonin 1 që shfaq yjet Victor Wembanyama të San Antonio Spurs dhe Olivia Miles të Minnesota Lynx. Materiali i publikuar prezanton elemente nga mënyrat si The City dhe MyTEAM dhe jep një paraqitje të përgjithshme të asaj që do të sjellë sezoni i ri.
Sipas Bleacher Report, sezoni i parë përmban 40 nivele dhe mbi 100 shpërblime që lojtarët mund të fitojnë, ndërsa sezonet e mëtejshme do të vazhdojnë të zgjerojnë përmbajtjen. Gjithashtu në raport përmendet se Sezoni 2 është planifikuar të nisë më 16 tetor.
Lojërat do të dalin globalisht më 4 shtator, me qasje të hershme për edicionet deluxe dhe ultra që nis të mërkurën. Këto hollësi janë bërë të ditura gjithashtu nga Bleacher Report.
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