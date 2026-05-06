☁️
Tiranë 14°C · Vranët 06 May 2026
S&P 500 7,365 ▲1.46%
DOW 49,911 ▲1.24%
NASDAQ 25,839 ▲2.02%
NAFTA 95.48 ▼6.64%
ARI 4,709 ▲3.07%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931 EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931
₿ CRYPTO
BTC $81,650 ▲ +0.08% ETH $2,353 ▼ -1.22% XRP $1.4273 ▲ +0.91% SOL $89.5000 ▲ +3.33%
S&P 500 7,365 ▲1.46 % DOW 49,911 ▲1.24 % NASDAQ 25,839 ▲2.02 % NAFTA 95.48 ▼6.64 % ARI 4,709 ▲3.07 % S&P 500 7,365 ▲1.46 % DOW 49,911 ▲1.24 % NASDAQ 25,839 ▲2.02 % NAFTA 95.48 ▼6.64 % ARI 4,709 ▲3.07 %
EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931 EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931
06 May 2026
Breaking
Avioni gjigant Antonov An-124 “Ruslan” ka ateruar gjatë ditës në Prishtinë, pamje nga pista publikohen edhe në rrjete sociale Zogaj: Reforma e sistemit zgjedhor të diskutohet me maturi, të bëhet me referendum Shehi: Edi Rama mundet në zgjedhje, por jo me këta njerëz që ka PD Politologu, Afrim Krasniqi: Kriza politike në Kosovë, vetëm dëme sociale dhe ekonomike për qytetarët PSG me një këmbë drejt finales, vendos goli i Dembele për pjesën e parë (video)
Menu
Politika

Dashamir Shehi në “Trialog”: Sistemi zgjedhor proporcional kombëtar është modeli më i drejtë për Shqipërinë

· 2 min lexim

I ftuar në emisionin “Trialog” të moderuar nga Alba Alishani, ish-deputeti i LZHK-së, Dashamir Shehu, u ndal gjerësisht në çështjen e zgjedhjeve dhe kodit zgjedhor të propozuar nga opozita.

Shehu theksoi se prej vitesh kemi kërkuar një sistem zgjedhor proporcional kombëtar, që sipas tij, ndarja në 12 kolegje elektorale, është një sajesë e vitit 2008 që nuk i shërben më realitetit demografik të vendit.

“Proporcionali kombëtar ka shumë avantazhe. Së pari, i jep mundësi të gjithëve të hyjnë në garë. Së dyti, një vend i vogël si Shqipëria nuk ka më kuptim të ketë një ndarje të tillë,” u shpreh ai.

Ish-deputeti kërkoi hapjen e listave zgjedhore, duke theksuar se kjo mbetet një hipotezë deri në miratimin e kodit.

Ai shtoi se LZHK është jashtë parlamentit sepse ka qëndruar besnike moralit politik dhe jo pragmatizmit. Një tjetër propozim i tij ishte numërimi elektronik i votave, për të shmangur, siç tha, “ushtrinë e fanatikëve të partisë”.

Shehu u ndal edhe te pragu elektoral, duke e cilësuar si një çështje që duhet të hapë debat. Aktualisht pragu është 2.5% për partitë dhe 4% për koalicionet, ndërsa disa kërkojnë që të bëhet 4% për të gjitha subjektet.

“Prej vitesh ne kemi kkwrkuar një sistem zgjedhor proporcional kombëtar. Një vend i vogël që jemi ne, me 12 kolegje elektorale, është një sajesë që u krijua në vitin 2008. Proporcionali kombëtar ka shumë avantazhe. Së pari, i jep shumë mundësi të gjithëve të hyjnë në garë. Së dyti, një vend që po bëhet gjithmonë e më i vogël nga ana demografike nuk ka më kuptim të ketë një ndarje të tillë. Të hapen listat zgjedhore, dhe shpresoj që të pranohet të hapen listat, sepse si kodi dhe listat janë thjesht hipoteza deri tani. Ne ndaj jemi jashtë parlamentit sepse i kemi qëndruar moralit tonë politik dhe jo pragmatizimit. Së treti, kërkojmë numërimi të bëhet elektronik që ta nxjerrim jashtë këtë ushtri të fanatikëve të partisë. Pastaj puna e pragut elektoral duhet të hapë debat, sepse pragu që kemi sot është 2.5% për partitë dhe 4% për koalicionet. Disa kërkojnë që ta bëjmë 4%,” u shpreh Shehu.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu