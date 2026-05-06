Politika

Zogaj: Reforma e sistemit zgjedhor të diskutohet me maturi, të bëhet me referendum

Analisti Preç Zogaj ka deklaruar në emisionin “Trialog” të Alba Alishanit në RTSH1 se sistemi ynë zgjedhor dështon shumë vota që nuk konvertohen në mandate deputetësh.

“Sistemi ynë zgjedhor dështon shumë vota që nuk konvertohen në mandate deputetësh. Për madhësinë që ka vendi dhe për numrin e zgjedhësve që ka vendi që vjen gjithnjë duke rënë, kjo është një humbje e madhe. Politika, ligjvënia duhet t’i përgjigjet këtij problemi. Sikurse problemeve të tjera.

Mendoj se ka gjithmonë për një listë problemesh, cili është problemi më i madh që kanë krijuar zgjedhjet deri tani, i dyti, i treti e me radhë”, u shpreh Zogaj.

Sipas tij, reforma e sistemit zgjedhor duhet të diskutohet me maturi dhe të marrë kohë. Zogaj propozoi madje edhe zhvillimin e referendumit nëse është e nevojshme.

“Unë mendoj se çështja e sistemit zgjedhor duhet të diskutohet me maturi, të marrë edhe kohë. Të shoqërohet me konsultime se duhet pyetur një herë edhe vetë zgjedhësit. Ndoshta me referendum apo me forma të tjera. Të mos harrojmë që ka shumë vende në Evropë që për ligjin zgjedhor kanë zhvilluar shumë referendume”, tha Zogaj.

Ai shtoi më tej se reforma “duhet të startojë me adresimin e rekomandimeve të OSBE-ODIHR-it siç është edhe votimi elektronik.”

“Vjen një moment që njerëzit duhet ta thonë fjalën e tyre. Në Shqipëri, qytetarët nuk zgjedhin asgjë në pushtetin qendror. Unë mendoj se reforma duhet të startojë me adresimin e rekomandimeve të OSBE-ODIHR-it siç është edhe votimi elektronik.

Nuk mund të vazhdohet me net dhe ditë të tëra të numëruesve që sfiliten. Por duhet të futet votimi elektronik që Shqipëria të bëjë zgjedhje dhe në mesnatë të merret vesh rezultati”, nënvizoi Zogaj.

