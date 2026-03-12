Debati për brohoritjet për Tajvanin errëson çerekfinalen me Kinën në Kupën e Azisë
Tajvani përballet me Kinën në një çerekfinale të tensionuar të Kupës së Azisë për femra, ku tensionet politike pritet të jenë në qendër të vëmendjes.
Tajvani dhe Kina do të përballen të shtunën në çerekfinalet e Kupës së Azisë për femra, ku tensionet gjeopolitike kanë arritur deri në tribunat e stadiumit dhe kanë shkaktuar ankesa nga tifozët tajvanezë për të drejtën e tyre për të brohoritur ekipin.
Ish-trajneri i ekipit kombëtar të meshkujve të Tajvanit, Chen Kuei-jen, u nxor jashtë nga personeli i sigurisë që punon për Konfederatën Aziatike të Futbollit (AFC) në stadiumin Western Sydney të martën, pasi drejtonte brohoritjet për ekipin e femrave gjatë fitores së tyre 3-1 ndaj Indisë.
Tifozët tajvanezë pretendojnë se Chen u largua nga stadiumi sepse brohoriste për “Tajvanin” dhe jo për “Chinese Taipei”, emri zyrtar me të cilin ekipet tajvaneze marrin pjesë në ngjarjet sportive ndërkombëtare.
Tajvani prej kohësh garon me emrin “Chinese Taipei” për të mos acaruar Kinën, e cila e konsideron ishullin e qeverisur në mënyrë demokratike si pjesë të territorit të saj. Qeveria e Tajvanit i refuzon këto pretendime sovraniteti.
Nxjerrja e Chen nga stadiumi bëri që Zyra Ekonomike dhe Kulturore e Tajvanit në Sidnej të paraqesë një protestë zyrtare pranë AFC-së.
Tifozët gjithashtu pretendojnë se në stadium janë konfiskuar flamuj dhe pankarta pro-Tajvanit.
AFC, që organizon Kupën e Azisë çdo katër vjet, tha se po heton incidentin, por nuk pranoi të komentojë më tej.
Tajvani, i renditur në vendin e 40-të në botë, do të jetë favorit i dobët përballë kampionit në fuqi Kinës, kur të dy ekipet të përballen në Perth Rectangular Stadium.
Të gjitha ekipet që arrijnë në gjysmëfinale kualifikohen drejtpërdrejt për Kupën e Botës për femra 2027 në Brazil. Katër ekipet që humbin në çerekfinale do të luftojnë për dy vende të tjera në play-off, që do të zhvillohen javën e ardhshme në Gold Coast.
Ndërkohë, kundërshtari i mëparshëm i Kinës, Koreja e Veriut, do të jetë nën vëzhgim të madh kur të përballet me Australinë në Perth në çerekfinalen e parë të premten.
Skuadra koreano-veriore refuzoi të vazhdonte fundin e pjesës së parë gjatë humbjes 2-1 në Sidnej të hënën, pasi Wang Shuang shënoi për Kinën në minutat shtesë.
Goli fillimisht u anulua për pozicion jashtë loje, por VAR e përmbysi vendimin, duke shkaktuar zemërim te koreano-veriorët.
Trajneri i tyre Ri Song Ho mori karton të verdhë për protestat nga stoli.
“Nëse një situatë e tillë ndodh sërish në ndeshjen e nesërme, ne do të ndjekim vendimin e gjyqtarit dhe do ta respektojmë atë,” tha Ri përmes një përkthyesi të enjten.
Favoritët dhe dy herë kampionët Japonia hyjnë në çerekfinalen kundër Filipineve, të renditura të 41-ta në botë, pasi shënuan 17 gola pa pësuar asnjë në ndeshjet e grupit kundër Tajvanit, Indisë dhe Vietnamit.
Filipinet, ndërkohë, humbën dy ndeshjet e para, por arritën të kualifikohen në çerekfinale si një nga dy ekipet më të mira të vendit të tretë, pas fitores 2-0 ndaj Iranit.
“E di që vajzat kanë bërë shumë dhe e meritojnë këtë mundësi për të shkuar sërish në një Kupë Bote,” tha trajneri australian i Filipineve, Mark Torcaso.
Koreja e Jugut, që është e pamposhtur në turne, pritet të jetë shumë e fortë për Uzbekistanin, të renditur të 49-tët në botë, në çerekfinalen tjetër që do të zhvillohet të shtunën në Stadium Australia në Sidnej.
Uzbekistani arriti për herë të parë në fazën me eliminim direkt pas fitores 4-0 ndaj Bangladeshit, pasi kishte pësuar gjashtë gola në humbjet ndaj Kinës dhe Koresë së Veriut.
