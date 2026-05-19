Delegacioni i BE-së në RMV: Nuk parashikohet vonesë në sistemin EES për vendet e treta, por fleksibiliteti në disa pika kufitare është i mundur
Sistemi Evropian i Hyrjeve-Daljeve është një sistem në nivel Shengen, zbatohet në mënyrë të barabartë në të gjitha vendet pjesëmarrëse dhe nuk parashikohet asnjë vonesë për disa vende të treta, thonë nga Delegacioni i BE-së në Maqedoninë e Veriut.
“Korniza ligjore nuk parashikon ndonjë vonesë të mëtejshme ose përjashtime të përgjithshme për qytetarët e disa vendeve të treta, u përgjigj Delegacioni i BE-së në pyetjen nëse do të ketë një vonesë në zbatimin e sistemit EES për disa vende që nuk janë pjesë e Unionit.
Delegacioni i BE-së për “Lokalno” sqaron se, megjithatë, shtetet anëtare mund të aplikojnë fleksibilitet të përkohshëm në pika të caktuara të kalimit kufitar në rrethana të jashtëzakonshme operative dhe për periudha të kufizuara kohore.
“Komisioni Evropian po e monitoron nga afër zbatimin e sistemit, dhe Delegacioni i BE-së në Maqedoninë e Veriut po e monitoron atë në terren, duke mbajtur kontakt të ngushtë me shtetet anëtare”, shtoi institucioni zyrtar evropian në vend.
Dje, Ministri i Punëve të Jashtme, Timço Mucunski, në përgjigje të një pyetjeje parlamentare, deklaroi se informacioni se ka një përjashtim individual të vendeve të caktuara nga sistemi për hyrje dhe dalje nga Unioni nuk është i saktë. Ai përsëriti dje se po zhvillohen diskutime në nivelin më të lartë me shtetet anëtare për të treguar fleksibilitet në lidhje me zbatimin e sistemit EES për vendet e rajonit./Telegrafi/
