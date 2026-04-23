S&P 500 7,108 ▼0.41%
DOW 49,310 ▼0.36%
NASDAQ 24,439 ▼0.89%
NAFTA 96.52 ▲3.83%
ARI 4,714 ▼0.82%
EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8677 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 95.5421 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3624 EUR/TRY 52.6714 EUR/JPY 186.80 EUR/CAD 1.6011
BTC $77,785 ▼ -1.07% ETH $2,322 ▼ -3.04% XRP $1.4297 ▼ -0.42% SOL $85.6300 ▼ -1.76%
S&P 500 7,108 ▼0.41 % DOW 49,310 ▼0.36 % NASDAQ 24,439 ▼0.89 % NAFTA 96.52 ▲3.83 % ARI 4,714 ▼0.82 % S&P 500 7,108 ▼0.41 % DOW 49,310 ▼0.36 % NASDAQ 24,439 ▼0.89 % NAFTA 96.52 ▲3.83 % ARI 4,714 ▼0.82 %
EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8677 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 95.5421 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3624 EUR/TRY 52.6714 EUR/JPY 186.80 EUR/CAD 1.6011 EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8677 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 95.5421 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3624 EUR/TRY 52.6714 EUR/JPY 186.80 EUR/CAD 1.6011
Kosova

Deputetja e LVV: Zgjedhjet ende janë të shmangshme

· 2 min lexim

Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Liza Gashi, ka deklaruar se zgjedhjet e reja në Kosovë janë dhe mbeten të shmangshme, duke thënë e zgjidhja e krizës politike kërkon reflektim nga partitë opozitare.

Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Liza Gashi, ka deklaruar se zgjedhjet e reja në Kosovë janë dhe mbeten të shmangshme, duke thënë e zgjidhja e krizës politike kërkon reflektim nga partitë opozitare.

Ajo tha se vendi nuk duhet të shkojë drejt zgjedhjeve në situatën aktuale politike, pasi sipas saj, ato nuk përbëjnë zgjidhje reale për krizën institucionale.

“Unë mendoj që nga dita e parë zgjedhjet kanë qenë të shmangshme. Ende janë të shmangshme. Mirëpo, për të pasur një përgjigje definitive, neve na duhen partitë opozitare, të cilat i kanë para vetës këto ditët e numëruara të reflektojnë dhe të gjejnë një formë në mënyrë që të mos ta çojmë vendin në zgjedhje. Është shumë e rëndësishme për ta theksuar se zgjedhjet në këtë situate në të cilën jem nuk janë zgjidhje”, ka thënë Gashi.

Gashi thotë se partitë nuk duhet t’i humbin më kohë Kosovës.

“LVV ka bërë tentativa për të gjetur zgjidhje, por dy blloqet opozitare PDK e LDK, duan ta dërgojnë vendin në zgjedhje”, ka deklaruar Gashi.

