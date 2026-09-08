Derrick Henry i Ravens: I lodhur të shikoj Super Bowlin nga divani
Derrick Henry thotë se është i përkushtuar të arrijë më në fund në lojën vendimtare të sezonit. Sulmuesi i Baltimore Ravens e ka bërë të qartë se dëshira për të fituar një Super Bowl është motivi kryesor për të vazhduar dhe për të përmirësuar skuadrën gjatë sezonit 2026.
Siç raporton nfl, Henry u shpreh në podcastin “The Lounge”, përmes faqes zyrtare të skuadrës, se është i lodhur të shikojë finalen nga shtëpia: ai dëshiron ta përjetojë vetë atë moment dhe do të punojë pa u ndalur derisa skuadra të arrijë në atë pikë.
Pas tetë sezonesh me Tennessee Titans, ku shpesh e çuan skuadrën në plejof — përfshirë edhe një përballje në AFC Championship Game — Henry është në vitin e tretë me Baltimore. Ravens humbën një ndeshje të raundit ndarës në Buffalo para dy vitesh dhe munguan në fazën e playoff-it në 2025, dhe Henry ka thënë se ideja të luajësh me Lamar Jackson pa fituar ndonjë titull është e papranueshme për të.
Statistikat e Henry-t i vendosin ai në vendet e larta të historisë së NFL: aktualisht është në top 10 për yardat me vrap (i 10-ti) dhe në të katërtin për touchdown-et nga vrapi. Me të paktën dy touchdown-e vrapimi do të kalojë Marcus Allenin për vendin e tretë në renditjen e golashënuesve. Ai është 994 jardë larg për t’u ngjitur në vendin e gjashtë në listën e krejt kohëve, duke tejkaluar emra si Eric Dickerson, Jerome Bettis, LaDainian Tomlinson dhe Curtis Martin. Henry ka arritur të kalojë 1,000 jardë vrapimi në katër sezonet e fundit (1,595 jardë dhe 16 TD në 2025) dhe në shtatë nga tetë sezonet e fundit.
Sipas nfl, Henry thotë se ngjitja në renditjet historike do të jetë thjesht pasojë e ndjekjes së qëllimit të madh: nëse arritja e vendit të gjashtë e ndihmon skuadrën të shkojë në Super Bowl dhe t’i fitojë unazën, atëherë çdo tjetër do të vijnë si rezultat i asaj suksesi.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.