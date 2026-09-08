Nick Bosa kthehet për ndeshjen hapëse kundër Rams; George Kittle shfaqet në përmirësim
Mbrotësi i skajit i San Francisco 49ers, Nick Bosa, pritet të rikthehet në fushë për ndeshjen hapëse kundër Los Angeles Rams që zhvillohet në Melbourne, Australi. Ai mungoi për 14 ndeshje sezonin e kaluar pas këputjes së kryqëzuar të gjurit (ACL) në Javën 3 kundër Cardinals dhe u limitua gjatë kampit për shkak të tendinitit të gjurit, por u rikthye në stërvitje të plotë më 2 shtator.
Siç raporton nfl, koordinatori defensiv i 49ers, Steve Wilks, i tha gazetarëve në Australi se Bosa do të luajë dhe se skuadra nuk po e fsheh këtë vendim.
Tight end George Kittle, që pësoi këputje të Akilit në fitoren e Wild Card ndaj Philadelphia Eagles, është gjithashtu në rrugën e rikuperimit. Ai u aktivizua nga lista e paaftësisë më 23 gusht dhe udhëtoi bashkë me ekipin për në Australi, një hap i konsideruar i rëndësishëm drejt pjesëmarrjes në Javën 1. Kittle shënoi 57 pasime për 628 jardë dhe shtatë touchdown gjatë sezonit të fundit, duke fituar për herë të pestë rresht ftesën në Pro Bowl; trajnerët thonë se duhen vëzhguar ende dy seanca stërvitore, por ai duket në përmirësim, sipas koordinatori ofensiv Klay Kubiak.
Ndeshja është caktuar të nisë në orën 20:35 ET të enjten dhe stafi teknik do të vlerësojë formën e lojtarëve gjatë ditëve të mbetura të përgatitjeve; Sipas nfl, rikthimi i Bosa dhe gjendja e Kittle do të jenë vendimtare për 49ers në ndeshjen hapëse.
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