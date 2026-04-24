Detaje nga sherri masiv në Korçë, pronarët dhe punonjësit e lokaleve u përplasen për kufirin e tavolinave
Detaje të reja janë zbardhur nga sherri masiv i ndodhur në qendër të Korçës, në Pazarin e Vjetër, ku si pasojë e konfliktit dy persona kanë mbetur të plagosur dhe ndodhen në spital nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën.
Në përplasje janë përfshirë të paktën katër persona, pronarë dhe punonjës të dy lokaleve të zonës.
Sipas burimeve, shkak i konfliktit dyshohet të jetë bërë kufiri ndarës mes dy lokaleve për vendosjen e tavolinave. Mësohet se pronari i njërit prej lokaleve ka hequr disa elementë të këtij kufiri, veprim që nuk është pranuar nga pala tjetër, duke sjellë përshkallëzimin e situatës.
Fillimisht debati ka nisur verbalisht, por më pas ka degjeneruar në përplasje fizike, ku janë përdorur mjete të forta dhe të ftohta si thika, çekanë dhe karrige.
Si pasojë e konfliktit, dy persona kanë mbetur të plagosur dhe janë transportuar në spitalin e Korçës.
Policia ka shoqëruar disa nga personat e përfshirë në ngjarje, si dhe disa të tjerë që ndodheshin në lokalet përreth në momentin e sherrit. Ndërkohë, nën hetim janë katër persona të identifikuar si të përfshirë drejtpërdrejt në konflikt.
Njoftimi i policisë
“Më datë 24.04.2026, rreth orës 08:00, në zonën e “Pazarit”, në Korçë, ka ndodhur një konflikt midis disa personave, ku dy vëllezërit E. K., 47 vjeç dhe L. K., 53 vjeç, janë konfliktuar me shtetasit J. B., 33 vjeç dhe E. S., 23 vjeç. Për pasojë, shtetasit e përfshirë në konflikt kanë marrë dëmtime fizike (dyshohet me mjete të forta e mjete prerëse) dhe u dërguan për mjekim në spitalin e Korçës, jashtë rrezikut për jetën”, thuhet në njoftim.
Grupi hetimor po punon për dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes ndërsa ka sekuestruar edhe pamjet e kamerave të sigurisë nga të dy lokalet, me qëllim zbardhjen e plotë të dinamikës së ngjarjes në një nga zonat më të frekuentuara nga turistët vendas dhe të huaj.
