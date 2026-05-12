Detajet e testeve të sigurisë të Microsoft, Google dhe xAI fshihen nga faqja e internetit e qeverisë amerikane
Departamenti Amerikan i Tregtisë ka hequr disa detaje nga faqja e tij e internetit në lidhje me marrëveshjen e tij me Google, xAI dhe Microsoft për të testuar modelet e tyre të inteligjencës artificiale për sigurinë.
Lidhja, që më parë të çointe në njoftimin e departamentit, tani nuk është më i disponueshëm. Që nga pasditja e së hënës shkruhet: “Na vjen keq, nuk mund ta gjejmë atë faqe”. Lidhja më vonë u ridrejtua në faqen e internetit të Qendrës për Standardet dhe Inovacionin e IA-së, organizatës qeveritare përgjegjëse për testet.
Departamenti i Tregtisë njoftoi më 5 maj se kompanitë do të dorëzonin modele të reja të inteligjencës artificiale përpara se t’i vendosnin ato në publik, duke u lejuar shkencëtarëve qeveritarë t’i testonin ato për të meta sigurie.
Në qeverinë amerikane po rritet shqetësimi lidhur me rreziqet e sigurisë kombëtare që paraqesin sistemet e fuqishme të inteligjencës artificiale, përfshirë Anthropic’s Mythos. Duke siguruar qasje të hershme në modelet e përparuara, zyrtarët amerikanë thanë se synonin të identifikonin kërcënimet që varionin nga sulmet kibernetike deri te keqpërdorimi ushtarak. Nuk ishte menjëherë e qartë pse faqja e internetit u fshi.
