Detroit debuton rrugën e parë të karikimit me valë në Amerikë për automjetet elektrike

Detroiti peruroi së fundmi një tjetër moment historik në inovacionin e automobilave duke instaluar rrugën e parë publike të elektrizuar, per karikim pa tela për automjetet elektrike. Departamenti i Transportit i Miçiganit (MDOT) dhe qyteti i Detroitit hapën segmentin e Rrugës 14 në Michigan Central të Detroitit si një “distrikt i inovacionit të lëvizshmërisë”. Rruga do t’u mundësojë makinave elektrike të karikohen pa u ndalur për t’i futur në prizë.

Detroit ka një reputacion “në mbarë botën si lider në inovacionin e transportit”, tha kryetari i bashkisë së Detroit, Mike Duggan, sipas një njoftimi për shtyp. Falë një nisme të nisur nga Guvernatori i Miçiganit, Gretchen Whitmer, qyteti “mund të shtojë karikimin me valë ne rrugën në listën e risive”.

Guvernorja Whitmer njoftoi nismën pilot për të zhvilluar infrastrukturën e parë të karikimit me valë në Amerikë në një rrugë publike në shtator 2021, raportoi Detroit News. Ajo tha se shteti do të “elektrizojë rrugët d—” në një video të regjistruar paraprakisht. Qyteti do të përdorë shtrirjen çerek milje të rrugës për të testuar dhe përsosur teknologjinë e karikimit me valë Electreon të instaluar në një “mjedis të botës reale” përpara se teknologjia të bëhet e disponueshme për publikun në vitet në vijim. Në vitin 2024, Michigan do të kërkojë oferta për të rindërtuar një pjesë të US-12 (Michigan Avenue), ku qyteti planifikon të instalojë karikim induktiv në një shtrirje tjetër prej tre çerek miljesh.

Electreon dhe Departamenti i Transportit i Miçiganit (MDOT) bënë një marreveshje pesë-vjeçare për të krijuar sistemin elektrik rrugor. Electreon është një zhvillues me bazë në Izrael i karikimit me valë për EV, një nga më shumë se 60 startup-et e teknologjisë dhe lëvizshmërisë që marrin pjesë në Detroit Newlab, “një qendër inovacioni e ankoruar nga stacioni i trenit qendror i Michiganit dikur i rrënuar, aktualisht nën rinovim nga Ford”. . Kompania tashmë po teston teknologjinë e saj të karikimit me valë në disa qytete në Evropë, Izrael dhe Kinë.

“Së bashku me ekspertizën e automobilave të Michigan-it, ne do të demonstrojmë se si karikimi me valë zhbllokon miratimin e përhapur të EV, duke adresuar rrezen e kufizuar, kufizimet e rrjetit dhe madhësinë dhe kostot e baterisë,” tha Dr. Stefan Tongur, nënkryetar i zhvillimit të biznesit të Electreon. Nisma “hap rrugën për një të ardhme të lëvizshmërisë me zero emisione”, mendoi Tongue, “ku makinat elektrike-të janë normë, jo përjashtim.”

Një katalizator potencial për pranimin e gjerë të makinave elektrike

Puna për të përfunduar eksperimentin e Rrugës së 14-të pritet të vazhdojë deri në fund të vitit 2023 dhe testimi është vendosur të fillojë në fillim të vitit 2024, sipas njoftimit për shtyp. Stafi do të përdorë një furgon komercial elektrik Ford E-Transit të pajisur me marrësin Electreon për të testuar efikasitetin dhe funksionimin e automjetit “dhe për të studiuar mundësitë e mundshme afatgjatë të transportit publik”.

Tongur sugjeroi dritat e ndalimit ose stacionet e autobusit si vendndodhje të përsosura për teknologjinë. “Kjo për shkak se teknologjia kërkon që çdo makinë të qëndrojë mbi mbështjellje për t’u ngarkuar në të vërtetë,” shpjegoi Car and Driver. Nëse Electreon instalon karikues në kryqëzimet ku makinat janë të palëvizshme për periudha të gjata kohore, “ato mund të kenë më shumë zhurmë për paratë e tyre sesa nëse i instalojnë përgjatë autostradave.”

Këto rrugë të elektrizuara mund të jenë “katalizator për të përshpejtuar interesin dhe pranimin e EV-ve për të gjithë konsumatorët,” tha drejtori i MDOT Bradley C. Wieferich. Bërja e një burimi të besueshëm karikimi gjerësisht të disponueshëm për përdoruesit e EV “pa ndërprerë udhëtimin e tyre, mbështet si operacionet e flotës ashtu edhe udhëtimin e pasagjerëve”, shtoi ai, duke vënë në dukje se iniciativat “po na çojnë drejt një të ardhmeje më të qëndrueshme me më pak emetime”.

Sado premtuese të jetë iniciativa, “ka disa paralajmërime në këtë rritje teknologjike për Detroiters,” shkroi Emmet White për Auto Week. Teknologjia e karikimit me valë ka nevojë për shumë konfigurim përpara se EV-ja mesatare të mund ta përdorë atë: Pronarët e EV duhet të instalojnë një marrës Electreon në makinat e tyre për të ndezur bobinat e karikimit induktiv nën sipërfaqen e rrugës. Kostoja e vlerësuar për instalimin e marrësit fillon rreth 3,500 dollarë, megjithëse Electreon synon t’i ulë ato kosto në rreth 1,500 dollarë. “Nëse blerja e një EV nuk ishte mjaft e shtrenjtë, shtimi i këtij marrësi mund të jetë i vlefshëm vetëm për disa pronarë të lokalizuar, të paktën tani për tani,” tha White.

Electron dhe MDOT nuk kanë specifikuar se sa energji do të jetë në dispozicion dhe është e paqartë nëse “kjo infrastrukturë publike e tarifimit do të jetë falas për përdorim,” vuri në dukje ai. Dhe ndërsa disa janë të entuziazmuar për futjen e rrugëve të elektrizuara në tregun amerikan, “ia vlen të kujtojmë se sa larg do të duhet të lëvizë industria në tërësi për ta bërë tarifimin efektiv të rrugëve.”