Tiranë 16°C · Kthjellët 26 April 2026
EUR/USD 1.1709 EUR/GBP 0.8671 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5084 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4369 EUR/TRY 52.7311 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6012
26 Apr 2026
Kosova

Diell dhe vranësira, temperaturat deri në 22°C

· 2 min lexim

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se të dielën parashihet mot i ngjashëm, por me një rritje të lehtë të temperaturave maksimale, si pasojë e forcimit të insolacionit dhe vazhdimit të kushteve të qëndrueshme sinoptike.

Sipas njoftimit, vranësirat do të jenë më të theksuara kryesisht në zonat malore, si rezultat i proceseve lokale orografike dhe zhvillimeve të dobëta konvektive gjatë orëve të pasdites.

Temperaturat minimale do të mbeten në intervalin 3–5°C, ndërsa maksimalet pritet të lëvizin ndërmjet 19–22°C.

Era do të jetë e lehtë deri mesatare, me drejtim të ndryshueshëm, duke reflektuar mungesën e një gradienti të theksuar barik.

Nga aspekti agrometeorologjik, këto kushte janë të favorshme për zhvillimin e kulturave bujqësore pranverore, sidomos për proceset e fotosintezës dhe rritjes vegjetative.

Megjithatë, temperaturat minimale relativisht të ulëta mund të paraqesin rrezik të lehtë për stres termik në fazat e hershme fenologjike të disa kulturave të ndjeshme, veçanërisht në zonat. /Telegrafi/

Lexo Gjithashtu