“Printmaxxing”: Trendi që Sfidoi Luksin Minimalist Tendenca e Fustaneve me Dantellë: Eleganca e Përhershme në Modë Formula e Thjeshtë e Veshjes së Modeleve të Famshme: Xhinse dhe Bluzë Victoria Beckham dhe Gap Bashkojnë Forcat për Një Koleksion të Ri Ekspozita “Dior: Crafting Fashion” Zbulon Si Lindin Moda e Lartë
Dilemat mbi paqen në Etiopi pasi TPLF riformon qeverinë e Tigray-t

Vendimi i TPLF për të ripërtërirë Asamblenë e Tigray-t ngjall frikë për rifillimin e konfliktit

Vendimi i Partisë Kryesore Politike të Tigray-t për të rimarrë kontrollin e qeverisjes së rajonit ka shkaktuar shqetësime për rifillimin e një konflikti vdekjeprurës në Etiopinë veriore.

Fronti për Çlirimin e Popullit të Tigray-t (TPLF) njoftoi se do të rikthejë Asamblenë e Qeverisë së Tigray-t, duke vënë kështu në dyshim marrëveshjen e paqes midis qeverisë federale të Etiopisë dhe rajonit verior. Njoftimi, i bërë të dielën në një postim në Facebook, shtoi frikën për rinisjen e konfliktit të përgjakshëm që kishte zgjatur nga 2020 deri në 2022.

TPLF akuzoi qeverinë federale për shkelje të Marrëveshjes së Pretorisë të vitit 2022, e cila i dha fund luftës, dhe nxiti konflikt të armatosur brenda rajonit të Tigray-t. Në deklaratë, gjithashtu, akuzohet qeveria për mosdhënie të fondeve për pagat e nëpunësve civilë lokalë.

Getachew Reda, ish-zëdhënës i partisë dhe këshilltar i Kryeministrit etiopian Abiy Ahmed, theksoi se deklarata e TPLF përbështet “një refuzim të qartë” të strukturës pas-luftës të krijuar nga Marrëveshja e Pretorisë. Marrëdhëniet midis TPLF, një lëvizje rebele e kthyer në parti politike që dominoi politikën etiopiane për gati tre dekada, dhe Abiy-t, kryeministrit të zgjedhur në vitin 2018, ishin thellësisht të tensionuara, çka çoi në konflikt.

Lufta, gjatë së cilës u vranë të paktën 600,000 persona dhe rreth 5 milionë u zhvendosën, përfshiu forcat federale, të mbështetura nga ushtria e Eritreas, kundër rebelëve të TPLF-së. Konflikti përfundoi në fund të vitit 2022 kur Bashkimi Afrikan ndërmjetësoi marrëveshjen në Pretoria, që parashikonte një administratë të përkohshme deri në organizimin e zgjedhjeve të reja.

Megjithëse kishte përparime në zbatimin e marrëveshjes, ajo është tensionuar muajt e fundit. Në janar, shpërthyen përleshje në Tigray dhe një person u vra në sulme me dron në rajonin verior. Provinca Tigray po përballet gjithashtu me pasojat e ndërprerjes së financimeve nga Presidenti amerikan Donald Trump në Agjencinë për Zhvillim Ndërkombëtar të SHBA vitin e kaluar, e cila më parë ishte burimi më i madh i ndihmave humanitare për Etiopinë. Organizatat humanitare thonë se deri në 80 përqind e popullsisë ka nevojë për mbështetje emergjente, dhe mungesa e fondeve po vë nën presion sistemin shëndetësor.

