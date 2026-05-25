Franca nderon Ermonela Jahon me titullin “Kalorëse e Urdhrit të Artit dhe Letërsisë”
Soprano shqiptare me famë botërore, Ermonela Jaho, është vlerësuar nga Franca me titullin “Chevalier des Arts et des Lettres” (“Kalorëse e Urdhrit të Artit dhe Letërsisë”).
Përmes një postimi në rrjete sociale, Jaho shpreh mirënjohjen e saj për këtë vlerësim ndaj shtetit francez.
“Marrja sot e titullit “Chevalier des Arts et des Lettres” është për mua një emocion i jashtëzakonshëm dhe një nder shumë i çmuar për zemrën time, aq shumë sa Franca përfaqëson për mua dashurinë për artin, kulturën dhe të vërtetën njerëzore. Dëshiroj të shpreh mirënjohjen time më të sinqertë për të gjithë njerëzit që kanë shoqëruar rrugëtimin tim dhe veçanërisht për Dominique Riber, agjentin tim besnik prej shumë vitesh, për besimin dhe mbështetjen e tij të vazhdueshme, si edhe për Jean-Philippe Thieally, pasioni i sinqertë i të cilit për operën dhe përkushtimi bujar bënë të mundur këtë moment kaq të çmuar.
Nuk mund të imagjinoja një mjedis më të bukur për këtë ceremoni sesa i rrethuar nga miq të sinqertë, dashamirës të artit dhe një publik që i bëri kuptimplotë të gjitha sakrificat e jetës së një artisti. E marr këtë vlerësim me përulësi, mirënjohje dhe emocion të thellë. Faleminderit, Francë, që e mirëprite zërin dhe zemrën time me kaq bujari“, shkruan ajo në rrjete sociale.
“Chevalier des Arts et des Lettres” është një dekoratë zyrtare franceze që jepet për persona që kanë dhënë një kontribut të veçantë në fushën e artit dhe letërsisë, si edhe në përhapjen e kulturës.
Ajo është pjesë e urdhrit “Ordre des Arts et des Lettres” (“Urdhri i Arteve dhe Letrave”), një nga nderimet kulturore më të rëndësishme në Francë. Ky titull mund t’u jepet artistëve, shkrimtarëve, muzikantëve, regjisorëve, aktorëve, por edhe personaliteteve ndërkombëtare që kanë ndihmuar në promovimin e kulturës franceze ose të kulturës në përgjithësi.
