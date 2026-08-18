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18 Aug 2026
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Dhjetë yjet e WWE që sot konsiderohen të paprekshëm “Dita më e bukur e jetës time”- Callum Turner flet për dasmën me Dua Lipën: Dua të kem familje dhe të rris fëmijë m DINAMIKA/ Turisti portugez dyshohet se u vra brenda lokalit “Principotes” në Ksamil dhe më pas trupi u nxor jashtë! Tre o SHBA – Trump: Nuk po zhvillohen dhe nuk janë planifikuar bisedime me Iranin Kurti: LDK-ja ka vullnet që vendi të bëhet me president pa shkuar në zgjedhje të reja
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Kuriozitete

“Dita më e bukur e jetës time”- Callum Turner flet për dasmën me Dua Lipën: Dua të kem familje dhe të rris fëmijë m

· 2 min lexim
më e bukur e jetës

Callum Turner ka folur për martesën e tij me Dua Lipën, duke thënë se dita kur u martuan ishte dita më e mirë e jetës së tij.

Çifti u martua majin e kaluar në Old Marylebone Town Hall të Londrës, e më pas pati një festë tre-ditore në Palermo të Siçilisë.

Aktori britanik, që aspiron edhe për rolin e “James Bond, 007”, foli për marrëdhënien e tyre në një intervistë për ‘Esquire’, ndërsa shprehu gjithashtu dëshirën e tij për të pasur fëmijë me yllin e popit.

Turner u pyet nëse krijimi i një familjeje është një përparësi për të në dekadën e ardhshme dhe ai u përgjigj pozitivisht.

“Padyshim, po. Jam 36 vjeç. Do të doja të kisha një familje dhe të rrisja fëmijë “, tha ai.

Duke kujtuar ditën e dasmës së tyre, ai shtoi:

“Ishte e mrekullueshme… Ishte dita më e bukur e jetës sime. Është mirë të gjesh dikë që e do, që të do dhe me të cilin dëshiron të jesh gjatë gjithë kohës.”

Dua Lipa ka folur gjithashtu për mundësinë e të pasurit fëmijë.

“Do të doja shumë të kisha fëmijë një ditë. Por gjithmonë ekziston pyetja se kur do të ishte vërtet koha e duhur – si do të përshtatej me punën time, si do të funksiononte nëse do të isha në turne dhe sa kohë do të kisha larg”, tha ajo për Vogue.

Megjithatë, ai theksoi se vetëm dashuria nuk mjafton për të rritur siç duhet një fëmijë.

“Mendoj se është një nga ato gjëra që do të ndodhin kur të jetë e destinuar të ndodhin. Unë i dua fëmijët, por besoj se rritja e një fëmije është shumë më tepër sesa thjesht t’i duash fëmijët”, tha ai.

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