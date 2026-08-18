Dhjetë yjet e WWE që sot konsiderohen të paprekshëm
Në skenën e WWE, disa emra dallojnë për mënyrën se si janë pozicionuar dhe sa pak humbje kanë pësuar kur ka rëndësi. Populariteti mund t’i çojë disa në krye, por në fund gjithçka varet nga mënyra e bookingut dhe si i trajton kompania secilin rast.
Sipas Bleacher Report, lista përqendrohet te ata performues që janë mbrojtur dhe promovuar në mënyrë të vazhdueshme, duke përfshirë fitore kyçe, tituj dhe role të rëndësishme në kartelën kryesore.
10. Trick Williams — Ka pasur një ngritje të shpejtë në krye të kartelës që nga ardhja në SmackDown në fillim të 2026. Fitimi i titullit të Shteteve të Bashkuara në WrestleMania 42 dhe mbajtja për afërsisht katër muaj tregojnë besimin e WWE ndaj tij. Humbjet e fundit ndaj Baron Corbin nuk ishin të pastërta, duke lënë hapësirë për rikthim dhe kandidaturë për Money in the Bank.
9. Jey Uso — Edhe pse pozicioni i tij ka pësuar një zbritje krahasuar me kohën si kampion i World Heavyweight, Uso mbetet pjesë kyçe e skenës kryesore të Raw si pjesë e The Bloodline. Ai ka marrë reagime të mëdha nga publiku dhe shpesh mbahet më lart sesa anëtarët e tjerë të familjes.
8. Tiffany Stratton — Me një fillim të zëshëm në krye të kartelës, Stratton u bë Ms. Money in the Bank, më pas fitoi tituj dhe mbajti shënim vetëm disa humbje në vitin 2025. Ajo arriti të fitojë titullin e Shteteve të Bashkuara për femra dhe vazhdon të jetë në qendër të bisedave për divisjonin femëror.
7. Liv Morgan — Nën menaxhimin e Triple H dhe me anëtarësimin në The Judgment Day, Liv ka qenë një nga emrat më të mbrojtur dhe të shfrytëzuar në divizionin femëror. Fitorja dhe ndeshja e shkëlqyer kundër Iyo Sky në SummerSlam i dhanë asaj kredenciale të forta si yll kryesor i Raw.
6. Seth Rollins — Si një nga emrat më të qëndrueshëm të kompanisë për më shumë se një dekadë, Rollins ka mbajtur tituj të rëndësishëm dhe vazhdon të jetë një headliner i pashkelur. Edhe pse ka pësuar disa humbje në evente kryesore këtë vit, ai konsiderohet një nga shtyllat kryesore të WWE.
5. CM Punk — Që prej rikthimit të tij, Punk ka marrë trajtim të lartë, përfshirë periudha të zgjatura si kampion bote. Pas një rikthimi veror në Chicago, ai rimori titullin e Përbashkët dhe vazhdon të jetë në qendër të rivaliteteve kryesore, përfshirë rivalitetin aktual me Kevin Owens.
4. Rhea Ripley — Ndër emrat më të vlerësuar të divizionit femëror, Ripley ka fituar tituj të shumtë dhe kompania madje krijoi një titull ndërmjetës gjatë mungesës së saj për shkak të lëndimit, një tregues i qartë i rëndësisë që i japin asaj. Ajo mbetet një kërcënim i madh për çdo kundërshtare.
3. Oba Femi — Dy fitore të shpejta ndaj Brock Lesnar i dhuruan Femi një ngritje të menjëhershme në hierarki. Si dy herë kampion i NXT dhe me debutimin e suksesshëm në Royal Rumble, ai është ndërtuar si një forcë që pritet të luftojë për tituj të mëdhenj në të ardhmen e afërt.
2. Cody Rhodes — Pas kronizimit të tij si fytyra e re e kompanisë me fitoren ndaj Roman Reigns në WrestleMania 40, Rhodes ka qëndruar konstant në programet kryesore dhe ka përforcuar statusin e tij si kampion dhe protagonist i kartelave të mëdha.
Ky përmbledhje pasqyron mënyrën se si WWE ka vendosur të promovojë dhe mbrojë disa nga emrat më të spikatur, duke i dhënë atyre pozicione të favorshme në kartelë dhe në historitë kryesore së kompanisë, sipas përzgjedhjes së publikuar.
Lista origjinale me radhitjen e plotë është përpiluar nga Bleacher Report.
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